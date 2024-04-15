طهران تحض الغرب على أن يكون “ممتناً” لضبط النفس الإيراني تجاه إسرائيل

طهران: حضّت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها الإثنين، الدول الغربية على أن تكون “ممتنة” لضبط النفس الذي أبدته تجاه إسرائيل، وذلك بعد إدانة الهجوم الذي شنّته طهران ضد إسرائيل بعد قصف قنصليتها في دمشق.

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي “على الدول الغربية أن تكون ممتنة لإيران على ضبط النفس (الذي أظهرته) خلال الأشهر الماضية” عوضا عن “كيل الاتهامات بحقها”.

ودانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الهجوم الإيراني غير المسبوق الذي استهدف إسرائيل ليل السبت الأحد والذي قالت طهران إنه “دفاع مشروع” بعد الهجوم الذي دمّر مبنى قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان/ أبريل ونسبته إلى إسرائيل.

وأدت الضربة إلى مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.

ودان زعماء مجموعة السبع “بالإجماع” الأحد العملية العسكرية لإيران التي “تهدد، بأفعالها (…) بتصعيد إقليمي وهذا الأمر ينبغي تجنبه”.

وقال كنعاني خلال المؤتمر الصحافي إن على حلفاء إسرائيل “بما فيهم الولايات المتحدة، أن يثمنوا تصرفات إيران من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين بدلا من الإدلاء بتصريحات ومواقف غير منطقية”.

وأوضح “نظرا إلى عدم تحرك مجلس الأمن وتقاعسه والسلوك غير المسؤول للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في خلق الردع ضد العدو الصهيوني، تحركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال استخدام حقوقها في إطار الدفاع المشروع ووفقاً للقوانين الدولية”.

وصرح كنعاني “نحن مقتنعون بأنه لولا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، لم تكن إسرائيل لتتجرأ على مهاجمة التمثيل الدبلوماسي الإيراني” في دمشق، علما بأن واشنطن أكّدت مرارا أنه لم يكن لها دور في ذلك الهجوم.

(أ ف ب)