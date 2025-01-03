طهران تستدعي سفير إيطاليا بسبب اعتقال إيراني مطلوب من أمريكا

دبي: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الإيطالي اليوم الجمعة بعد اعتقال مواطن إيراني مطلوب من الولايات المتحدة لدوره المزعوم في ضربة جوية بطائرة مسيرة أسقطت قتلى من الجنود الأمريكيين في الأردن.

جاء الاستدعاء بعد يوم من خطوة مماثلة اتخذتها إيطاليا بعد اعتقال إيران للصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا التي ألقي القبض عليها في طهران في 19 ديسمبر/ كانون الأول أثناء عملها بموجب تأشيرة صحفية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن مسؤولا في وزارة الخارجية الإيرانية حث “إيطاليا على رفض سياسة احتجاز الرهائن الأمريكية التي تتعارض مع القانون الدولي وخاصة حقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح السيد (محمد) عابديني في أقرب وقت ممكن ومنع إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية”.

وقالت السفارة الإيرانية في روما أمس الخميس إن سالا حصلت على كل الرعاية الإنسانية اللازمة وربطت قضيتها لأول مرة بقضية عابديني.

وقالت إيران يوم الاثنين إن سالا اعتقلت لاتهامها “بانتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية”. ولم تذكر مزيدا من المعلومات.

واعتقلت سالا بعد ثلاثة أيام من اعتقال عابديني، وهو رجل أعمال إيراني، في مطار مالبينسا في ميلانو بناء على مذكرة أمريكية تتهمه بتوريد أجزاء طائرات مسيرة تقول واشنطن إنها استخدمت في هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن عام 2023.

ونفت إيران ضلوعها في الهجوم.

وعابديني حاليا في السجن، ومن المقرر أن تحسم المحكمة هذا الشهر ما إذا كانت ستفرض عليه الإقامة الجبرية في الوقت الذي ينظر فيه القضاة في طلب التسليم الأمريكي.

وفي السنوات القليلة الماضية، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عشرات الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة، معظمهم بناء على اتهامات تتعلق بالتجسس والأمن. واتهمت جماعات لحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى باستخدام مثل هذه الاعتقالات. وتنفي إيران ذلك.

(رويترز)