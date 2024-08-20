سياسة | دولي | إيران

طهران تطالب واشنطن بوثائق تثبت تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية

منذ 14 دقيقة

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إسطنبول: نفت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، ادعاءات واشنطن المتكررة بشأن تدخل طهران بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فإن البعثة طلبت في بيان من الإدارة الأمريكية تقديم وثائق بشأن هذه المزاعم.
وقالت البعثة في بيانها: “كما قلنا من قبل، إيران ليس لديها أي نية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إذا كانت حكومة الولايات المتحدة على حق في ادعائها، فعليها أن تزودنا بوثائق تثبت ذلك”.
وأكدت البعثة الإيرانية أن المزاعم الأمريكية بهذا الشأن “لا أساس لها من الصحة”.
ومؤخراً، اتهم فريق المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إيران بتنفيذ هجوم إلكتروني على حملتهم الانتخابية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

(الأناضول)

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