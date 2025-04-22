طهران تعلن تأجيل جولة المفاوضات مع واشنطن إلى 26 أبريل

طهران: أعلنت إيران، الثلاثاء، تأجيل جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة التي كان من المزمع عقدها غدا في سلطنة عُمان، إلى 26 أبريل/ نيسان الجاري.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بحسب وكالة أنباء “إرنا” الرسمية.

وقال بقائي إنه “بناء على اقتراح سلطنة عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأمريكي، فقد تم تأجيل الجلسة التشاورية الفنية، والتي كان من المقرر عقدها في إطار المفاوضات غير المباشرة بين البلدين غدا، إلى يوم السبت، وذلك تزامنًا مع حضور رئيسي الوفدين”.

واستضافت العاصمة الإيطالية روما يوم السبت الجولة الثانية من مفاوضات البرنامج النووي في مقرّ إقامة السفير العُماني، حيث مثّل الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، مهندس الاتفاق النووي لعام 2015، فيما ترأس الوفد الممثل للجانب الأمريكي، المبعوث الرئاسي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 أبريل/ نيسان الجاري، حيث لاقت ترحيبا عربيا، فيما وصفها البيت الأبيض بأنها “إيجابية للغاية وبناءة”.

ومحادثات الجولة الثانية هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018، والذي نصّ على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

والتزمت طهران بالاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترامب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.

ووصف ترامب، حينها، الاتفاق بأنه “سيئ” لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى.

ونتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة “الضغط الأقصى” بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.

وفي ضوء التحولات الإقليمية الحالية، وانحسار النفوذ الإيراني في المنطقة، تسعى الإدارة الأمريكية وبضغوط إسرائيلية لتفكيك برنامج طهران النووي بالكامل، وهو ما ترفضه الأخيرة وتؤكد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

(الأناضول)