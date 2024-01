طهران تفرج عن الإسباني الوحيد المسجون لديها “في إطار العلاقات الودية”

مدريد: أفرجت إيران، الأحد، عن آخر مواطن إسباني تحتجزه، هو سانتياغو سانشيز كوخيدور، الذي أوقفته في تشرين الأول/أكتوبر 2022، بُعيد دخوله إلى البلد الذي شهد تظاهرات واسعة النطاق بعد وفاة الشابة مهسا أميني.

وقالت السفارة الإيرانية لدى إسبانيا على منصة “إكس”: “يسرّ سفارة جمهورية إيران الإسلامية أن تعلن الإفراج عن سانتياغو سانشيز كوخيدور، وهو المواطن الإسباني الوحيد المسجون في إيران”.

وأضافت السفارة في منشورها: “يأتي الإفراج عنه في إطار العلاقات الودية والتاريخية بين البلدَين وعملًا بالقوانين”، دون مزيد من التفاصيل.

وكان سانتياغو سانشيز كوخيدور، مشجع كرة القدم الإسبانية، قد انطلق، مطلع كانون الثاني/يناير 2022، مشيًا من منطقة مدريد باتجاه قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي بدأت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

لكن أخباره انقطعت عن عائلته قبل أسابيع من انطلاق مونديال 2022.

في آخر منشور بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022، على حسابه على تطبيق أنستغرام حيث وثق رحلته، قال إنه في قرية في شمال العراق، وعلى وشك دخول إيران.

‼️Breaking‼️ Spanish citizen Santiago Sanchez Cogedor is FINALLY free after being unlawfully detained in #Iran since Oct. 2022.

Welcome home Santiago! pic.twitter.com/ECjuW9eZJU

— Hostage Aid Worldwide (@HostageAid) December 31, 2023