طهران تندّد بتهديد وزير إسرائيلي باللجوء للخيار العسكري ضد برنامجها النووي

طهران: ندّدت طهران الخميس بالتهديدات الإسرائيلية “المشينة” بعد أن قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إنّ “الخيار العسكري” قد يكون ضروريا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وفي مقابلة أجراها معه موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي، قال ساعر إنّ الجمهورية الإسلامية خصّبت ما يكفي من اليورانيوم لبناء “قنبلتين” ذريّتين، محذّرا من أنّ الوقت ينفد لمنعها من حيازة سلاح نووي.

وأضاف الوزير الإسرائيلي في المقابلة التي نُشرت الأربعاء “أعتقد أنّه من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني قبل أن يصبح سلاحا، يجب أن يكون هناك على الطاولة خيار عسكري موثوق به”.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذه التصريحات بأنها “مشينة وغير منطقية”.

وقال بقائي في منشور على منصة إكس أوردت ترجمته بالعربية وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” إنّ “وزير الخارجية ومسؤولين آخرين في الكيان الصهيوني يهددون إيران باستمرار بتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت نفسه يلوم الغرب إيران بسبب قدراتها الدفاعية. هذا أمر غير منطقي ومشين”.

وأضاف أنّه “في منطقة تعاني من وجود كيان احتلالي مدمن على العدوان والسلوكيات غير القانونية” في إشارة إلى إسرائيل، “فإنّ تعزيز قدراتنا الدفاعية هو بالتأكيد عمل مسؤول وضروري تماما”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته إسرائيل، إنّ إسرائيل “ستنهي المهمة” ضدّ إيران بدعم من الولايات المتحدة.

وكان تقرير غير معدّ للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أفاد بأنّ إيران زادت بطريقة “مقلقة للغاية” مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من عتبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.

وفي الثامن من فبراير/ شباط، بلغ إجمالي هذا المخزون 274,4 كيلوغراما (مقابل 182,2 كيلوغراما قبل ثلاثة أشهر)، ما يشير إلى تسارع في معدّل الإنتاج، وفقا للتقرير.

وفي السنوات الأخيرة، تراجعت طهران تدريجيا عن غالبية التزاماتها التي تعهّدت بها بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا، وذلك عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه.

وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض بين 2017 و2021، اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة “ضغوط قصوى” حيال طهران، شملت انسحاب بلاده بصورة أحادية الجانب من الاتفاق، وإعادة فرضها عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية بهدف إضعاف اقتصادها وعزلها على الساحة الدولية.

(أ ف ب)