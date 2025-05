طهران “تنفي بصورة قاطعة” تقارير عن تورط إيرانيين في مخطط إرهابي يستهدف سفارة إسرائيل بلندن

لندن: نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، “بصورة قاطعة” التقارير التي تربط بين مواطنين إيرانيين ومخطط إرهابي مزعوم يستهدف السفارة الإسرائيلية في لندن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، قد أعلنت عن اعتقال خمسة رجال إيرانيين، للاشتباه في تحضيرهم للقيام بعمل إرهابي في مواقع مختلفة بأنحاء إنكلترا بعد غد السبت، وذلك بعد الكشف عن مؤامرة يُشتبه في أنها كانت “لاستهداف موقع واحد”.

We are seeing stories in the media that Iranian nationals are allegedly involved in a supposed plot to target the Israeli embassy in London.

Iran in no uncertain terms categorically rejects any involvement in such actions and confirms that we have not been informed of any…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 7, 2025