سياسة | دولي

طهران “تنفي بصورة قاطعة” تقارير عن تورط إيرانيين في مخطط إرهابي يستهدف سفارة إسرائيل بلندن

منذ 54 دقيقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. رويترز

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لندن: نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، “بصورة قاطعة” التقارير التي تربط بين مواطنين إيرانيين ومخطط إرهابي مزعوم يستهدف السفارة الإسرائيلية في لندن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس.
وكانت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، قد أعلنت عن اعتقال خمسة رجال إيرانيين، للاشتباه في تحضيرهم للقيام بعمل إرهابي في مواقع مختلفة بأنحاء إنكلترا بعد غد السبت، وذلك بعد الكشف عن مؤامرة يُشتبه في أنها كانت “لاستهداف موقع واحد”.


وأفادت صحيفة “التايمز” البريطانية، ووسائل إعلام أخرى، بأن السفارة الموجودة في كنسينغتون، غرب لندن، عُرف أنها كانت هدفًا للمؤامرة المزعومة، لكن الشرطة رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ونفى عراقجي، في منشور على منصة “إكس”، التقارير التي تفيد بتورط مواطنين إيرانيين في الأمر، وقال: “إيران ترفض بصورة قاطعة أي تورط لها في مثل هذه الأعمال، وتؤكد أننا لم نتلقَّ أي معلومات بشأن أي مزاعم عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة.”
(د ب أ)

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