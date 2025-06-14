سياسة | دولي | إيران

طهران: ضرباتنا على إسرائيل ستستمر.. وستشمل القواعد الأمريكية في المنطقة

منذ ساعة واحدة

موقع جنوب تل أبيب أصيب بصاروخ إيراني في 14 يونيو 2025. ا ف ب

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دبي: ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، نقلاً عن مسؤولين عسكريين كبار، اليوم السبت، أن الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر، وأن من المقرر توسيع أهدافها لتشمل القواعد الأمريكية في المنطقة، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن المسؤولين: “هذه المواجهة لن تنتهي بالإجراءات المحدودة في الليلة الماضية، والضربات الإيرانية ستستمر، وهذا العمل سيكون مؤلماً للغاية ومؤسفاً للمعتدين”.

ونقلت عنهم قولهم إن الحرب “ستمتد في الأيام المقبلة إلى جميع المناطق التي يحتلها هذا النظام (الإسرائيلي) والقواعد الأمريكية في المنطقة“.

ويأتي التهديد بحرب أوسع نطاقاً في وقت تواصل فيه إيران وإسرائيل تبادل الضربات، اليوم، بعد أن شنت إسرائيل أكبر هجوم جوي على الإطلاق على إيران، في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

(رويترز)

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  1. يقول عمر:
    يونيو 14, 2025 الساعة 9:26 ص

    ما نخشاه هو ان تتغير الامور تدريجيا لتتحول الى حرب ايرانية – عربية

    رد

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