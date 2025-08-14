سياسة | دولي | إيران

طهران: فكرة نتنياهو “من النيل إلى الفرات” هي نية فاشية للتعدي على دول المنطقة

منذ 36 دقيقة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي

حجم الخط
0

طهران: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، إن فكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “من النيل إلى الفرات”، هي “نية فاشية للتعدي على دول المنطقة”، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، الخميس.

وأفادت وكالة تسنيم بأن بقائي أكد أن اعتراف نتنياهو “بتحقيق الفكرة الشيطانية (من النيل إلى الفرات) يمثل دليلا واضحا على نية فاشية للاعتداء والتعدي على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لدول المنطقة”.

وذكرت وكالة تسنيم أن بقائي أدان فجر الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي “بخصوص ما يسمى بمشروع (إسرائيل الكبرى)، الذي يعد إعلانا صريحا عن نية هذا النظام لمزيد من التعدي المستمر على أراضي الدول المستقلة بما فيها مصر والأردن ولبنان وسوريا، واعتبره مثالا صارخا على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى “خروقات القانون المستمرة والجرائم البشعة للكيان الصهيوني، لا سيما استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية التاريخية”، مؤكدا: “اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأنه يحمل مهمة تاريخية وروحية لتحقيق الفكرة الشيطانية من النيل إلى الفرات يمثل علامة واضحة على نية فاشية لدى صانعي سياسات هذا الكيان للاعتداء والتعدي على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لدول المنطقة والهيمنة على الدول الإسلامية، الأمر الذي يجب أن يدان بحزم من قبل أمين عام الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الحكومات باعتباره انتهاكا فاضحا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى”- (بيان) 
منذ 18 ساعة
قطر: تصريحات نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى” غطرسة وتأجيج للأزمات- (بيان)
منذ 20 ساعة
الأردن يردّ على تصريحات نتنياهو حول “رؤية إسرائيل الكبرى”.. وفريحات يطالب بوقف تخوين المعارضة وتصفير الأزمات الداخلية- (تدوينة)
منذ 22 ساعة
نتنياهو: أشعر أنني في مهمة تاريخية لرؤية إسرائيل الكبرى
13 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية