طهران لواشنطن عبر طرف ثالث: إذا جاء هجوم إسرائيل محدودا فلن نرد

القدس: قال مصدر إسرائيلي، الاثنين، إن إيران بعثت برسالة إلى الولايات المتحدة عبر طرف ثالث مفادها أنه إذا جاء الهجوم الإسرائيلي المرتقب محدودا، فلن ترد عليه، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تترقب طهران هجوما محتملا قد تشنه تل أبيب عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا على إسرائيل.

وقالت إيران إن هجومها كان ردا على اغتيال إسرائيل كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله في بيروت، بالإضافة إلى “مجازرها المستمرة” بقطاع غزة ولبنان.

ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي لم تسمه: “بعثت إيران رسالة إلى الولايات المتحدة (حليفة إسرائيل) عبر دولة ثالثة، مفادها أنه إذا اقتصر الرد الإسرائيلي على أهداف معينة، فستعتبر الجولة مغلقة ولن ترد”.

ولم يحدد المصدر اسم الدولة الثالثة ولا ما يعنيه بـ”أهداف معينة”.

وحتى الساعة 14:00 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب من طهران على تقرير هيئة البث الإسرائيلية.

وتوعدت إيران، أكثر من مرة، بأنه إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي فسيكود ردها “أكثر إيلاما” من الهجوم السابق.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تل أبيب قررت شن هجوم على إيران، ولكنها تتشاور مع واشنطن بشأن موعد الهجوم والأهداف التي سيشملها.

(الأناضول)