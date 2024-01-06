سياسة | عربي | فلسطين

طوابير طويلة أمام المخابز في ظل النقص الشديد للمواد الغذائية في غزة- (فيديو)

6 - يناير - 2024

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غزة- “القدس العربي”: يواجه الغزيون صعوبة بالغة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب، خاصة الخبز، حيث ينتظرون لساعات طويلة أمام المخابز.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 6:44 م

    كان الله في عون الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية البغيضة الحقيرة المدعومة من الأمريكان وأوروبا العنصرية المنافقة التي تكيل بمكيالين، عجل الله فرجهم بتحرير فلسطين وكسر شوكة المحتل اللعين كسرا لا تقوم له بعدها قائمة على أرض فلسطين وما أدراك ما فلسطين قرة العين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 6:45 م

    شعب فلسطين عامة وشعب غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة يستحق جائزة نوبل للسلام والصمود في وجه غطرسة وعنجهية عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🚀

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  3. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 6:57 م

    تحية كبيرة لشعب فلسطين الصامد في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة هذي أكثر من أربعة شهور في وجه البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستقوي إلا على الأطفال والنساء في غزة بالصواريخ الأمريكية الفتاكة اللهم افتك بعصابة البيت الأسود الأمريكي عاجلا غير آجل بحولك وقوتك يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒🚀

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