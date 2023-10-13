«طوفان الأقصى»: المقاومة تنفي عقلية الهزيمة وتشير إلى الطريق

في ساعات الصبح الأولى من يوم السبت 7 أكتوبر 2023 شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس حملةً عسكريةً واسعة، براً وبحراً وجواً، انطلاقاً من قطاع غزة المحاصر، ولا أعتقد أن ثمة خلافاً ذا شأن على أن تلك العملية شكلت نقلةً نوعيةً مذهلةً ومزلزلة، قلبت كل الموازين تقريباً، ومن شأنها أن تضرب الأوضاع السائدة وربما الكثير من الترتيبات والاتفاقات المعلنة، أو المضمرة، لكنها طي التنفيذ الفعلي؛ بطبيعة الحال، وكنتيجة منطقية تماماً، فقد انصبت أنظار العالم على ذلك «الجيب» المهمل عمداً، الذي لا يعاني من الحصار فقط، بل من تواطؤ شتى الأطراف الفاعلة على تهميشه والتغاضي عن معاناته، حتى لم يعد سراً، بل مقولةٌ متداولة أن غزة بمثابة أكبر سجن مفتوح في العالم، ولئن اشُتهر عن رابين مقولته إنه ود لو استيقظ ليجد غزة قد غرقت في البحر، فإن التعامل معها من الناحية الفعلية لم يكن يهدف إلا إلى ذلك: تصفية غزة، لا المقاومة فحسب، فقد رفض الفلسطينيون القبول بالكيان الصهيوني، ناهيك عن الذوبان أو الرضوخ الذليل المستكين لحكمه أو ممارسة نوع من الانمحاء الطوعي أو التلاشي الذاتي، فظلت ماثلةً جاثمةً على صدر الكيان الصهيوني وسياسييه، تؤرقهم كما فعلت مع رابين.

لقد حفلت هذه العملية بالرمزية، كونها صادفت الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر (بغض النظر عن الجدل عنها وعن نتيجتها المركبة ومن المنتصر فيها) ولئن كان ما تكشفت عنه حتى الآن مذهل، بل معجز وأزعم أن ما سنعرفه عنها سيزيد من ذلك الانبهار، مع مر الأيام، وتكشف المزيد من التفاصيل، فإنها بمجرد اجتيازها للحدود بالشكل الذي تم، أسقطت وعصفت بالكثير من المفاهيم والتصورات والرواسخ التي حكمت الوعي، ومن ثم الفعل والقرار السياسي العربي (مع تحفظي وإدراكي التام لما تحمله هذه الكلمة من سخرية مزرية) والعالمي وموقفه من هذه القضية، ولئن كان الحديث لم يدر ويتركز إلا على هذه الحرب في الآونة الأخيرة، فإنني هنا سأعرض بعضاً مما أظنها نتائج واستنتاجات حتى الآن:

لقد تهرأت، تماماً، ولا أبالغ إذ أقول نُسفت أسطورة السيطرة والنفاذ والنفوذ والتفوق الاستخباراتي الإسرائيلي كلي الدراية، الذي يحصي «دبة النملة» ولم يحرج ذلك الإدارة الإسرائيلية أمام شعبها والعالم فحسب، بل الأهم بكثير أمام الإدارات السياسية في العالم والغرب تحديداً، الذي كان يعتمد عليها ويثق في معلوماتها وتقديراتها ثقةً فائقة؛ إن المتابع للفضائيات ووسائل الإعلام الغربية لن تفوت على ملاحظته، أن جُل حديث المحللين العسكريين يركز على ذلك: كيف استطاعت جماعة محدودة العدد والعدة والتدريب والتسليح والموارد، محاصرة حد الجوع في قطاعٍ دعونا نعترف باختراقه أمنياً من قبل إسرائيل، في الترتيب طيلة شهورٍ لا أقل لعمليةٍ كتلك تحت أنف كل هذه المراقبة من أحد أخطر أجهزة المخابرات في العالم بكل إمكانياته التقنية وهو ترتيب وتدريب شمل أفراداً وقطاعاتٍ عديدة، دون أن تكتشف إسرائيل أمرهم؟! كيف يفسرون ذلك «الثقب الأسود» في الجدار الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي الذي كان يُعد منيعاً؟ إن أبسط الاستنتاجات وأولها، أن الأجهزة الاستخباراتية والإدارات الغربية (ومن ورائها العالم) لا بد أن تعيد تقييمها لكفاءة إسرائيل، متذكرين مشددين على أن سمعة التفوق الإسرائيلي أمام العالم تشكل جزءاً ومكوناً رئيسياً من مكانتها، وكيفية تعامل الآخرين معها، وقد تمرغت في الوحل.

المقاومة الفلسطينية عادت لصدارة المشهد العربي، بل العالمي، تؤكد أن الانسياق في المشروع والرؤية الأمريكية والغربية الرأسمالية ليست قدراً محتوماً

لم تعد الذراع العسكرية لحماس والمقاومة المسلحة الفلسطينية مجرد حفنة من الرجال المسلحين الغاضبين المستعدين للفداء والتضحية مقدمين أجسادهم وقوداً للثورة والنضال، مؤمنين بعدالة قضيتهم، بل صاروا، واثقين من أنفسهم، قادرين على ترتيب عملياتٍ متفوقة نوعياً، مركبة، متعددة الطبقات تعتمد على التنسيق بين أجهزةٍ عديدة، وما قد نسميها أسلحةً مختلفة بما تعنيه في الجيوش النظامية. لقد أثبتوا أيضاً أنهم قادرون على الابتكار ومواجهة (إن لم نقل التغلب على) التفوق التقني بأساليب بسيطة، بدائية يدعمها السلاح الأمضى والركيزة الاساسية في الجهوزية والاستعداد، بل الإقدام على تحمل الخسائر البشرية الأكبر.

سوف تتعطل وربما تتعثر، على الأقل في الوقت الحاضر، ترتيبات التطبيع والمشاريع المشتركة بين دول عربيةٍ بعينها، على رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية، جراء طوفان الأقصى وما سيتمخض عنه الصراع العسكري في الأيام المقبلة، التي لا شك في أنها ستكون دامية؛ فمهما كانت رغبة الأسر المالكة في هذه المشيخات في التعجيل، بل الهرولة نحو الشراكة مع الكيان الصهيوني والرهان عليه، إلا أن شعوبها وسائر الشعوب العربية، وقد أُوقظت من سباتها بجرأة، بل إعجاز «طوفان الأقصى» وتم شحنها ستشكل معرقلاً أساسياً أمام الاستمرار في هذا الطريق، على الأقل في الوقت الحاضر كما أسلفت. كما هي الحال في أوكرانيا يثبت الدعم من المحور الجديد المتشكل من روسيا-الصين- إيران بصفةٍ خاصة (وأحياناً الهند وإن لم يكن في هذا الصراع) بأن زمن الهيمنة الغربية، وتحديداً الأمريكية المطلقة قد ولى، وأن امبراطوريتها باتت «عجوزا» وإن ذلك من شأنه أن يفتح المجال ويوسع المساحة المتاحة للتمرد على إملاءات الولايات المتحدة وغطرستها، التي تأكدت وزادت في العقد الذي أعقب سقوط الاتحاد السوفييتي.

يثبت طوفان الأقصى أن الأهم من المقاومة العملية، أو لنقل الأساس هو «إرادة المقاومة» الحقيقية لا مجرد الشعار؛ لقد كانت تلك الإرادة والتصميم يشحنهما يقينٌ بعدالة القضية والنصر النهائي، رغم الآلام والتضحيات، أو ربما بسببهم، هي المحفز للابتكار للتغلب على المصاعب لا التسليم الأعمى أمام التفوق. لقد كانت إرادةٌ كتلك وراء إذابة خط بارليف بالمياه وها هي الآن تتخطى حواجز إسرائيل بالمظلات والطائرات الشراعية.

على ما سبق يتبين مجدداً ومؤكداً أن مشكلة البلدان العربية تكمن في أنظمةٍ يقودوها أشخاصٌ مهزومون، تسكنهم الهزيمة عميقاً وهمهم الأول مصالحهم الشخصية والمادية وتأبيد الحكم في ابنائهم وسلالتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لذا فالصراع العربي الإسرائيلي، بل أي صراعٍ مع الغرب الذي تتوافق مصالحهم المادية معه، ليس مكلفاً فحسب، بل لا حاجة له ولا عائد حقيقي من ورائه؛ هو في الحقيقة ضد وعلى النقيض من مصالحهم الحقيقية وأطماعهم تماماً.

ما زال الوقت مبكراً للتنبؤ بنهاية هذه الجولة، فإسرائيل تحشد على حدود غزة وقت كتابة هذا المقال، ولا نعلم إذا كانت نيرانها ستطال الجوار بجر أطرافٍ أخرى إليها؛ كما أن إسرائيل قد تستغل هذه الانتكاسة لتبتز الغرب والولايات المتحدة تحديداً، للمزيد من الدعم المالي والعسكري (وقد بدأت في ذلك بالفعل) وللضغط في اتجاه تمرير مشاريع قديمة جديدة كانت مركونة على الرفوف أو مؤجلة لحين تسنح الفرصة كإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء مثلاً، للخلاص من هذا الكابوس، أو ضرب طرفٍ قصي لكنه محوري في الصراع كإيران، إما مباشرةً أو باستعداء الولايات المتحدة، ومن ثم إشعال المنطقة بأسرها، الأمر الذي لم يبدُ أن الولايات المتحدة أو الغرب لديهم شهية له على الإطلاق، على الأقل حتى الآن وفي ظرف الحرب الأوكرانية الممتدة والمكلفة.

سنكتب الكثير في الأيام المقبلة، حين تتكشف النتائج العملية والسياسية الاستراتيجية لهذه الجولة أكثر فأكثر، لكن الخلاصة الأكيدة حتى الآن هي أن المقاومة الفلسطينية عادت لصدارة المشهد العربي، بل والعالمي، تشير إلى «خريطة طريقٍ» جديدة، شعبية بحق، وتؤكد أن الانسياق في المشروع والرؤية الأمريكية والغربية الرأسمالية ليست قدراً محتوماً، بل خياراً، انهزامياً في الأساس، أقدمت عليه عصبٌ حاكمة راهنت على العدو للبقاء لا على شعوبها وتنميتها.

كاتب مصري