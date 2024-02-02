طوفان بشري في اليمن دعما لغزة- (صور وفيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: فيما أعلنت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، الجمعة، عن ثلاث غارات أمريكية بريطانية في محافظة حجة (شمال غرب)، تواصلت التظاهرات اليمنية نصرةً لغزة للجمعة 17. وعمت المظاهرات جميع عواصم المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة، وعواصم بعض المحافظات في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها.

وشهدت عواصم المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة، مظاهرات حاشدة رفضًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، تحت شعار” مع غزة ملتزمون حتى النصر”، وتنديدا “بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”، وفق بيان التظاهرات.

واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان السبعين حيث حيّت هتافاتهم أبطال المقاومة وصمود أبناء القطاع في وجه آلة القتل الصهيونية.

وهتف المتظاهرون للأقصى وفلسطين وغزة، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية واليمنية، ويؤكدون موقفهم الثابت مع القضية الفلسطينية، وانتصارهم لمعاناة قطاع غزة.

بيان المسيرة المليونية في صنعاء دعما لفسلطين pic.twitter.com/zTvZ7KLrQh — الإعلامي حسام الهمادي (@hammedi_houssem) February 2, 2024

اللافت في المشهد الجماهيري الضخم الذي ملأ جنبات ميدان السبعين أنه يأتي بعد 16 أسبوعا تقريبًا من الخروج والتظاهر وتبني خيارات المساندة والدعم والنصرة لغزة ، في الوقت الذي تراجع فيه الحراك الشعبي عربيًا عما كان عليه في الأسابيع الأولى من العدوان على قطاع غزة.

وتعالت الهتافات “يا فلسطين يا غزة معكم كل اليمنيين”، “الجهاد الجهاد، كل الشعب على استعداد”، وغيرها من الهتافات.

جماهير مليونية حاشدة في مسيرة “مع غزة.. ملتزمون حتى النصر” في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/k0CIe4N2wn — نصر الدين عامر (@Nasr_Amer1) February 2, 2024

وأكد البيان الصادر عن التظاهرات، استمرار المسيرات والفعاليات والأنشطة “نصرة لإخواننا في فلسطين دون كلل ولا ملل”، معتبرا ذلك “جهادا في سبيل الله ونصرة للمستضعفين”.

ونوه البيان “بالعمليات البطولية الجهادية في فلسطين ولبنان والعراق واستمرار قصف الأهداف الصهيونية في فلسطين المحتلة وفي مقدمتها تل أبيب بالصواريخ الفلسطينية التي أثبتت فشل العدو وانهزامه أمام المجاهدين في فلسطين”.

وبارك “العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي في استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن إخواننا في فلسطين”.

وأدان البيان “الموقف الأمريكي الذي يستهدف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعليق المساعدات الإنسانية البسيطة التي تقدمها للشعب الفلسطيني، وممارسة أمريكا الضغط على الدول المانحة لإيقاف مساعداتها”.

كما شهدت مدينة مأرب (شرق) ومدينة تعز (جنوب غرب)، تظاهرات أيضا.