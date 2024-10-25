طوفان بشري في معظم محافظات اليمن تضامناً مع المقاومة في غزة ولبنان

صنعاء – «القدس العربي»: احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين في عشرات المسيرات شهدتها جميع المدن الرئيسية في مناطق سيطرة “أنصار الله” (الحوثيون) تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضامنًا مع المقاومة في غزة ولبنان.

وفي مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، شهدت مدينة مأرب (شمال شرق)، وقفة حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما شهدت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين (جنوب)، مسيرة غاضبة، تضامنًا مع الشعب والمقاومة في فلسطين، وتنديدًا بمذابح الاحتلال وجرائمه المستمرة.

وقالت وكالة سبأ بصنعاء، التي يُديرها الحوثيون، “إن العاصمة صنعاء شهدت عصر أمس الجمعة، خروجًا مليونيًا في مسيرة (وفاء للشهداء القادة مع غزة ولبنان حتى النصر)”.

واكتظ ميدان السبعين بصنعاء بالحشود، التي رفعت الأعلام وصور القادة الشهداء من فصائل المقاومة، مرددة هتافات تستنكر استمرار ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع بحق سكان قطاع غزة على مرأى ومسمع الغرب.

وندد بيان المسيرات، التي تنظمها أسبوعيًا جماعة “أنصار الله”، “بالإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في غزة للأسبوع الـ 55 برعاية ومشاركة أمريكية كاملة، والذي تجاوز غزة إلى لبنان والضفة الغربية في ظل صمت دولي وأممي”.

كما ندد “بتواطؤ المجتمع الدولي والأممي وتخاذل وسكوت الدول العربية والإسلامية التي لم تحرك ساكنًا أو تتخذ موقفًا مشرفًا لمواجهة عدوها الأبدي الكيان الصهيوني، وإيقاف عدوانه وجرائمه بحق أهالي غزة والشعبين الفلسطيني واللبناني”.

وأكدَّ “على مواصلة حمل راية الجهاد والمقاومة والمضي على درب الشهداء القادة لردع قوى العدوان والإجرام العالمي، حتى تحرير الأقصى وكل الأراضي المحتلة من دنس الصهاينة المجرمين”، مشيدًا “بعمليات المقاومة الإسلامية اللبنانية المتصاعدة، والتي تجاوزت شمال فلسطين المحتلة لتصل ضرباتها إلى قلب الكيان بشكل يومي متصاعد”.

وفي السياق ذاته، شهدت محافظة الحديدة 89 مسيرة، محافظة صعدة 26 مسيرة، محافظة إب 62 مسيرة، ومسيرات في محافظات حجة، عمران، المحويت، ريمة، ذمار، إب وغيرها من المحافظات والمدن الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين، وفقاً لوكالة الأنباء سبأ بصنعاء.

في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، شهدت مدينة مأرب شمال شرقي البلاد وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالمذابح الصهيونية بحق أبناء غزة، واستنكارًا للصمت الدولي والعربي.

وحسب موقع “الصحوة نت”، فقد “ردد المتظاهرون هتافات تُحيي المقاومة الفلسطينية، وتندد بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما رفعت الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد القائد يحيى السنوار”.

ودعا بيان الوقفة، “الأنظمة العربية والإسلامية إلى مغادرة حالة العجز التي شجعت الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في جرائمه”، مؤكدًا على مسؤوليتهم الكبيرة “في إنقاذ إخوانهم وتخفيف معاناتهم”، محييًا رجال المقاومة الفلسطينية الذين سطروا أروع التضحيات، وهم يقامون العدو الإسرائيلي لأكثر من عام”.

كما شهدت كافة مساجد مدينة زنجبار في محافظة أبين جنوبي البلاد، أداء صلاة الغائب على روح الشهيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تلاها مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة.

وذكر موقع “أبين الآن”، أن المدينة شهدت مسيرة غاضبة “بالتزامن مع انطلاق مظاهرات مماثلة في عدد من مدن المحافظة، ندد خلالها المحتجون بجرائم الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ووفق ذات المصدر، “فقد أحرق المتظاهرون بمدينة زنجبار علمي أمريكا والكيان الغاصب، مرددين شعارات غاضبة ضد الصمت المخزي لدول العالم الحر المداهن، وتخاذل الأنظمة العربية تجاه الغطرسة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق النساء والأطفال، واتباعه لسياسة الأرض المحروقة، ومراميه الخبيثة الهادفة إلى تهجير آلاف الأسر قسريًا من مدينة ومخيم جباليا شمال القطاع”.

وحيا المتظاهرون “رجال الطوفان والمقاومة في كتائب عز الدين القسام والجهاد الإسلامي وباقي الحركات المقاومة التي يسطر أبطالها أروع الملاحم والبطولات في كسر شوكة الآلة العسكرية الغاشمة لجيش الاحتلال وتمريغهم لأنوف الآلاف من جنوده وضباطه”.