سياسة | دولي

طوكيو: الرسوم الأمريكية “مؤسفة للغاية” وستكون “تداعياتها كبيرة” على الاقتصاد العالمي

27 - مارس - 2025

حجم الخط
1

طوكيو: أعلنت الحكومة اليابانية، الخميس، أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات “مؤسفة للغاية”، محذّرة من أنّ تداعياتها ستكون كبيرة على العلاقات التجارية الثنائية، وكذلك على الاقتصاد العالمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحافيين إنّه “من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية عن هذه التدابير الجمركية (…) والتي تشمل اليابان”، محذّرا من أنّ هذه الرسوم “سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة المتعدّد الأطراف”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول اكرم:
    مارس 28, 2025 الساعة 12:46 م

    جد مؤسفة؟ حزنتني. بتلعب فيكم اميركا لعب

    رد

أخبار ذات صلة

شركاء الولايات المتحدة التجاريين
منذ 16 ساعة
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: رسوم ترامب تبشر “بمسيرة نحو الاستقلال” للقارة
31 - مارس - 2025
ترامب: الرسوم الجمركية المضادة ستستهدف جميع البلدان
31 - مارس - 2025
شولتس يعلن دعمه القوي لكندا في خلافها مع إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية
30 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية