طوكيو: الرسوم الأمريكية “مؤسفة للغاية” وستكون “تداعياتها كبيرة” على الاقتصاد العالمي

طوكيو: أعلنت الحكومة اليابانية، الخميس، أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات “مؤسفة للغاية”، محذّرة من أنّ تداعياتها ستكون كبيرة على العلاقات التجارية الثنائية، وكذلك على الاقتصاد العالمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحافيين إنّه “من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية عن هذه التدابير الجمركية (…) والتي تشمل اليابان”، محذّرا من أنّ هذه الرسوم “سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة المتعدّد الأطراف”.

(أ ف ب)