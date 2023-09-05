طولكرم: تدمير ممنهج وتجريف شارع رئيسي وشهيد وجرحى بعد فجر مليء بالاشتباكات العنيفة

طولكرم/ “القدس العربي”:

يقول مواطنون من مدينة طولكرم إن “المال بيتعوّض، فيما الأهم سلامة الشباب” معقبين على هجوم قوات الاحتلال على مخيم نور شمس في ظل حملة التدمير الواسعة التي نفذتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع ومباني تجاور المخيم وتصل إليه.

ويدعي جيش الاحتلال أنه يستخدم جرافات ثقيلة ذات قدرة تدميرية عالية عند اقتحام مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية كي يتجنب العبوات الناسفة التي تستخدمها مجموعات المقاومة لوقف الاقتحامات المتكررة للمخيمات الفلسطينية.

وقال أصحاب مصالح تجارية دمّرها الاحتلال في مخيم نور شمس إن الدمار يتجاوز ما قامت به جرافات الاحتلال في المرات السابقة، وإنه واسع على مستوى الرقعة وعميق على مستوى حجم التخريب.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم تمخض عنه شهيد وإصابة حرجة ودمار كبير بالبنية التحتية.

وقال مصدر مقرب من نشطاء المخيم إن الاحتلال يريد تعميق كلفة احتضان المقاومة، وهو أمر نراه يتضاعف في كل مرة يقتحم فيها مخيمي المدينة.

وعقب قائلا على ادعاء الاحتلال بأنه يلجأ للتدمير من أجل كشف العبوات الناسفة المحتملة التي يمكن أن تكون مجموعات المقاومة قد قامت بوضعها في طريق آليات الاحتلال المقتحمة مشيرا إلى أن المقاومين نجحوا في تفجير عبوات ناسفة في القوات المقتحمة وهو أمر يدلل على فشل وعدم صحة هذا الادعاء.

وعلق مواطنون على العدوان قائلين: “عاش المخيم والمدينة ليلة صاخبة، الناس لم تنم، استخدموا كل الأسلحة في القصف والتدمير”.

وقال آخر: “نحن أصحاب المحلات على مدخل المخيم دوما ما نتعرض للدمار والتخريب، غير أن ما جرى في الساعات الماضية كان يحدث لأول مرة، ويبدو أن ذلك يريد أن يؤثر على شباب المقاومة”.

وكان التجلي الأكبر في سياسة الاحتلال الجديدة في مخيم جنين قبل نحو شهرين حيث عملت جرافات الاحتلال على مدى يومين على تدمير واسع للبنى التحتية التي تشمل الشوارع والكهرباء والماء وخطوط الاتصالات.

ويعيش مخيم جنين حتى اليوم معاناة متواصلة حيث تتعثر جهود إعادة إعمار ما تم تدميره رغم وعود جهات فلسطينية وعربية كثيرة المشاركة وتوفير الدعم لعملية الترميم.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها، فيما دمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيس المحاذي لمدخل مخيم نور شمس “شارع نابلس” الذي يُعتبر الشريان الرئيس الذي يربط مدينة طولكرم ببلدات وادي الشعير شرق المحافظة ومحافظة نابلس، ودمرت عددا من المركبات والمحال التجارية في المنطقة ومنها محل الشهيد سيف أبو لبدة الذي استُشهد في العام الماضي.

وفي ذات السياق، أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مخيم نور شمس، شرق المدينة.

وأوضحت مصادر طبية في المستشفى، أن الشاب عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاما) من مخيم نور شمس استُشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس، فيما أصيب شاب آخر إصابة مباشرة بعيار ناري في الطرف العلوي الأيسر، تسبب في إصابته في الرأس بعد ارتطامه بقوة على الأرض، وحدوث نزيف في الدماغ، وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، ووُصفت حالته بالمستقرة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم، وطال الرصاص نوافذ المنازل والمسجد والعيادة الصحية إذ إن هذا الاقتحام هو الثالث منذ شهرين، تعرض خلالها المخيم لمداهمات وتخريب للبنى التحتية لشوارعه وتدمير منازله وتحديدا الكائنة في الشارع الرئيس للمخيم.

من جانبه، أكد مسير أعمال محافظة طولكرم مصطفى طقاقطة، أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء لهذا الاحتلال، ولن تثنينا ممارساته وإجراءاته التعسفية والهمجية عن حقوقنا المشروعة في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا على أن المطلوب من العالم والمجتمع الدولي أخذ دوره في فضح ممارسات الاحتلال ولجم عدوانه الغاشم على شعبنا.

وباشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بإزالة آثار الدمار الذي خلّفه اجتياح قوات الاحتلال لمخيم نور شمس في محافظة طولكرم، فجر اليوم الثلاثاء.

وحمّلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الوحشي الذي شنه جيش الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أن هذه الجريمة هي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهّل عليهم إطلاق النار على المواطنين، وحذرت من التعامل مع جرائم القتل والإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها، جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها.