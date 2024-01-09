طولكرم في «حرب مفتوحة» مع الاحتلال: تشييع ثلاثة شهداء وإضراب شامل

رام الله – «القدس العربي»: شيّعت جماهير حاشدة في مدينة طولكرم جثامين ثلاثة شهداء سقطوا برصاص إسرائيلي في ساعات متأخرة من مساء أمس خلال «عملية خاصة».

وقتلت قوّة إسرائيلية خاصّة ثلاثة مقاومين، واعتقلت رابعاً، بعد اشتباك أعقب اقتحام قرية اكتابا شمال شرق مدينة طولكرم، مساء الإثنين.

ووفق مصادر محليّة فإن القوة حاصرت الشبّان في منطقة بين مخيمي نور شمس وطولكرم، واشتبكت معهم، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة، مضيفةً أنّ آليّات أقدمت على دهس جثمان أحد الشهداء. وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية «انحطاط أخلاقي».

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، والوحشية البشعة الموثقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال عبر دهس مركبة عسكرية إسرائيلية جثمان أحد الشهداء في طولكرم الليلة الماضية.

وقالت في بيان: «هذه الممارسات تعبر عن عقلية فاشية استعمارية عنصرية وانحطاط أخلاقي غير مسبوق، وتعبر أيضاً عن ثقافة الحقد والكراهية والتطرف التي تنكر وجود الفلسطيني في أرض وطنه، وهذه الجريمة البشعة ترجمة للتحريض العنصري الذي يمارسه أركان اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف، الذين يتعاملون مع جميع الفلسطينيين كمتهمين يجب قتلهم، تارة تحت شعار «حيوانات بشرية»، و»نازيين» تارة أخرى».

وأكدت أن هذه الجريمة المُركّبة والوحشية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل جرائم الاحتلال وعناصر ميليشيات المستعمرين الإرهابية، وهي تتحدى ضمير الإنسانية وأخلاقياتها، خاصة في ظل ازدواجية معايير دولية مريبة تُميز بين الإنسان والإنسان حسب هوية الجلاد والضحية.

وأظهر مقطع تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق قوات إسرائيلية النار على مجموعة من الشبان من بينهم الشهداء الثلاثة، قبل أن تقوم إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في العملية بدوس جثة أحدهم مرتين. ولم يظهر هذا الفيديو وقوع اشتباك مسلح، لكنه أظهر سقوط بندقية من أحد الشبان.

رأى القائم بأعمال محافظ طولكرم جهاد طقطقة ان «التنكيل بجثة شهيد فلسطيني ودهسه مرة ومرتين يدل على تجرد الجيش والاحتلال من كل قيم الإنسانية.»

وقالت وزارة الصحة إنّ الشهداء الثلاثة الذين وصلوا مستشفى طولكرم الحكومي هم: يوسف علي الخولي (22 عاماً)، وعاهد سلمان موسى (23 عاماً)، وطارق أمجد شاهين (24 عامًا)، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 340.

وشيّع عدد من كبير الفلسطينيين في طولكرم جثامين الشهداء حيث انطلق موكب تشييعهم من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ثم جاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه مخيم طولكرم، مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجريمة الاحتلال بحق الشبان ومجازر الاحتلال ومطالبين بالانتقام.

نعت كتائب «شهداء الأقصى» في بيان «شهداءها يوسف الخولي، عاهد أبو موسى وطارق شاهين».

واعتبرت الكتائب أن الثلاثة «ارتقوا في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في طولكرم».

ووصفت حركة «حماس» قتل الشبان في طولكرم بأنه «عملية اغتيال جبانة».

وكان الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الإسرائيلي قد زعموا في بيان مساء الإثنين إنهم دخلوا إلى إكتابا «لاعتقال ناشط إرهابي مطلوب».

وأضافوا «بدأ تبادل إطلاق نار بين الإرهابيين والقوات أدى إلى مقتل 3 مسلحين حاولوا الفرار».

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، إن طولكرم أصبحت في حرب مفتوحة مع الاحتلال الذي يستبيح المدينة ومخيماتها ويغتال بطريقة همجية وبدم بارد.

وعمّ الإضراب الشامل مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية حدادا على أرواح الشهداء.

وبعد ساعات على قتلها الشبان الثلاثة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم من محوريها الغربي والجنوبي، مرورا بشارع جامعة خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وانتشرت في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط مخيم طولكرم.

وقصفت موقعا في حارة الحمام في مخيم طولكرم بصاروخ من طائرة مسيرة، أسفر عن إصابة 9 مواطنين إصابات طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المخيم.

كما احتجزت مركبتي إسعاف على مدخل مخيم طولكرم تنقلان مصابين ومنعتهما من نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وهدمت أيضا، نصبا تذكاريا للشهداء في حارة النادي، وحطمت أبواب مدارس الوكالة ونشرت آلياتها في ساحاتها، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، إضافة إلى تدمير عدد من المحلات والمنشآت التجارية وسط المخيم، والبنية التحتية في منطقة الساحة وسط مخيم نور شمس شرق المدينة.

وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة، واندلعت مواجهات بين الشبان الذين أطلقوا الرصاص بكثافة، وجنود الاحتلال الذين اقتحموا حارات المخيم، وتحديدا الربايعة، والحدايدة، وداهموا منازل المواطنين بعد تفجير أبوابها، وتفتيشها واحتجاز سكانها في غرفة واحدة بعد اخضاعهم للاستجواب، ومن ثم تحويل المرتفعة منها إلى ثكنات عسكرية حيث تم نشر قناصة على لأسطحها.

وقام المهاجمون بتجريف البنى التحتية في حارة البلاونة، وشارع مدارس الوكالة، ومحيط مدخل المخيم الشمالي على طول شارع نابلس المحاذي له. وأطلقوا القنابل الضوئية في سماء المخيم، تزامنا مع سماع اصوات انفجارات بين الفينة والأخرى داخل المخيم.