طيران إسرائيلي يحلق في سماء السويداء السورية

دمشق: أفادت قناة “الإخبارية” السورية، مساء الثلاثاء، بتحليق طائرات إسرائيلية في سماء محافظة السويداء جنوب البلاد.

وأشارت في حسابها على منصة “إكس” الأمريكية، إلى “تحليق لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء السويداء”، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حول أهداف ذلك، وفيما إذا كان هناك أي هجمات عسكرية كما جرى في السابق.

يأتي التحليق بعيد تأكيد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منشورات على منصة “إكس” الأمريكية، الثلاثاء، التزام حكومة بلاده بحماية جميع مكونات محافظة السويداء، رافضا محاولات وضع الدروز في “معادلة الإقصاء أو التهميش تحت أي ذريعة”.

منشورات الشيباني جاءت عقب اجتماع ثلاثي بعمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ومبعوث واشنطن إلى دمشق سفيرها لدى أنقرة توماس باراك.

وتنتشر في السويداء مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتبنى توجها انفصاليا وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، أبرزها ما يعرف بـ”المجلس العسكري في السويداء”، المدعوم من حكمت الهجري، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم إسرائيلي.

وتستخدم إسرائيل، التي تحتل أراضي سورية، ما تزعم أنها “حماية الدروز” ذريعة لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة سوريا، ومنها رغبتها في جعل جنوب البلد العربي “منزوع السلاح”.

لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية في سوريا أكدوا، في مناسبات عديدة، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها مستمر منذ 19 يوليو الماضي، فيما أعلنت وزارة العدل، نهاية الشهر ذاته، تشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث التي شهدت “اعتداءات وانتهاكات” على أن تسلم تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم (2000-2024).

(الأناضول)