طيران إسرائيلي يستهدف السويداء بالتزامن مع دخول القوات الحكومية السورية.. والهجري يدعو لـ”التصدي”- (فيديو)

خلال اشتباكات في مدينة السويداء في 15 يوليو 2025. ا ف ب

دمشق: أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الطيران الإسرائيلي استهدف مدينة السويداء، الثلاثاء، بالتزامن مع دخول القوات الحكومية إليها.

وقالت سانا: “طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة السويداء” ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، وجّه “تحذيراً واضحاً للنظام السوري” بعدم استهداف الدروز.

تم الغدر بنا pic.twitter.com/9r0bLIl28o — الشيخ حكمت سلمان الهجري | Hikmat Al-Hijri (@Hikmat_AlHijri) July 15, 2025

وتدور اشتباكات عنيفة داخل مدينة السويداء مع دخول القوات الحكومية، عقب إعلان السلطات وترحيب الهيئات الروحية الدينية، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

وكانت هيئات روحية درزية دعت، في بيانات، المقاتلين إلى تسليم سلاحهم وعدم مقاومة الجيش السوري، بينهم الشيخ الدرزي البارز حكمت الهجري الذي رحب بدخول القوات الحكومية، لكنه سرعان ما استأنف، ودعا إلى “التصدي لهذه الحملة البريرية بكل الوسائل المتاحة”.

وقال في بيان مصور لاحق: “رغم قبولنا بهذا البيان المذل من أجل سلامة أهلنا وأولادنا، قاموا بنكث العهد والوعد واستمر القصف العشوائي للمدنيين العزل”.

(أ ف ب)