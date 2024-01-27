سياسة | عربي

طيران استطلاعي إسرائيلي يحلق بعمق غير اعتيادي فوق جنوب لبنان

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

بيروت: حلق الطيران الاستطلاعي  الإسرائيلي، اليوم السبت، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان، وصولا إلى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي.

ووفق  “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم، “أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط”.

وذكرت الوكالة أن “مدفعية العدو الاسرائيلي قصفت  بعد منتصف الليلة الماضية أطراف بلدات القطاعين الغربي والأوسط المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة صعودا حتى بلدة رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط”.

 وأشارت إلى أن “العدو الاسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الاحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وأم التوت وعلما الشعب”.

وكانت مصادر أمنية لبنانية أفادت بمقتل أربعة مسلحين، على الأقل، من حزب الله وإصابة ثلاثة آخرين مساء أمس الجمعة عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة  للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

( د ب أ )

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رحلة الزومبي العربي وحافة الخراب
منذ 12 ساعة
بمسار التفافي.. التطبيع مقابل سلام إقليمي بقيادة السعودية: أين نتنياهو وقتئذ؟
منذ 16 ساعة
محكمة العدل الدولية: على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في غزة- (صور وفيديوهات)
منذ 18 ساعة
الجيش الإسرائيلي يسقط “هدفا مشبوها” قبالة ساحل رأس الناقورة
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية