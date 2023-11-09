سياسة | عربي | فلسطين

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

منذ ساعتين

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غزة:  استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر اليوم الخميس، محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعدة غارات.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديدا مخيم الشاطئ، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت أيضا محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف والصواريخ شرق مدينة رفح، وتحديدا قرب السياج الشرقي الفاصل لقطاع غزة.

(وكالات)

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