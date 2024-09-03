سياسة | عربي

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة

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بيروت: شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة صباح اليوم الثلاثاء استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق  صباح اليوم على علو منخفض فوق قرى قضاء صور والساحل البحري في جنوب لبنان.

وتعرضت بلدة الخيام فجرا لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه منطقتي رأس الناقورة واللبونة في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة وإعلان حزب الله مساندة غزة.

( د ب أ)

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