سياسة | عربي | فلسطين

طيران الاحتلال يدمر 12 منزلا على رؤوس السكان في مخيم جباليا وسقوط عشرات الشهداء والجرحى- (فيديو)

13 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
2

غزة: استشهد أكثر من 30 فلسطينيا بحسب حصيلة أولية، مساء الإثنين، ودُمر 12 منزلا كليا، بقصف إسرائيلي على منطقة نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي: “انتشال عشرات الشهداء، وتدمير 12 منزلا كليا، في قصف للاحتلال (الإسرائيلي)، استهدف منطقة نادي خدمات جباليا”.

ونشر التلفزيون الرسمي عبر “تلغرام”، صورا لما قال إنها لـ”شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال الإسرائيلي، لمربع سكني في منطقة نادي خدمات جباليا”.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد استشهد 6 مواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا  لعائلة السواركة بجانب مدرسة الفاخورة وسط جباليا.

وأشارت المصادر إلى وصول الشهداء والإصابات إلى المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلن المكتب الحكومي في القطاع، في بيان الإثنين، أن 11 ألفا و240 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وبين الشهداء 4630 طفلا و3130 امرأة، وفق المصدر نفسه. وأحصيت إصابة 29 ألفا آخرين.

وأكدت وزارة الصحة أن شوارع شمال القطاع تضيق بعشرات الجثث، ويستحيل إحصاؤها لأن الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة التي تحاول الاقتراب منها.

وأضاف البيان: “بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 21 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 51 صحفيا”.

وذكر أن “عدد الإصابات بلغ 29 ألف إصابة، أكثر من 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، بينما عدد النازحين 1.500.000”.

وحول المفقودين، أشار إلى “3250 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1740 طفلا”.

وعلى صعيد المرافق الطبية، قال البيان: “خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف”.

وتابع: “بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا 71، و156 مسجدا تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول محمد:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 7:50 م

    الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم

    رد
  2. يقول محامي:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 3:10 ص

    لم يوجد و لن يوجد جيش في الماضي و الحاضر و المستقبل جبان و غدار اكثر من الجيش الإسرائيلي

    رد

أخبار ذات صلة

طبيب من غزة: كل ما تعلّمتُه في مجال الصحة العقلية والصدمات لم يهيئني للشعور العميق باليأس
منذ 10 ساعات
النزوح يتفاقم في مناطق عدة وسط القطاع.. والغزيون بين الخيام والصواريخ الإسرائيلية
منذ 12 ساعة
إطلاق تجمّع “صحافيون من أجل فلسطين” في لبنان والعالم العربي.. وتحريك دعاوى: لا يموتون عن طريق الخطأ
منذ 13 ساعة
اشتية: حماس جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية الفلسطينية
منذ 14 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية