طيران الاحتلال يدمر 12 منزلا على رؤوس السكان في مخيم جباليا وسقوط عشرات الشهداء والجرحى- (فيديو)

غزة: استشهد أكثر من 30 فلسطينيا بحسب حصيلة أولية، مساء الإثنين، ودُمر 12 منزلا كليا، بقصف إسرائيلي على منطقة نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي: “انتشال عشرات الشهداء، وتدمير 12 منزلا كليا، في قصف للاحتلال (الإسرائيلي)، استهدف منطقة نادي خدمات جباليا”.

ونشر التلفزيون الرسمي عبر “تلغرام”، صورا لما قال إنها لـ”شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال الإسرائيلي، لمربع سكني في منطقة نادي خدمات جباليا”.

الصور الأولية لمجزرة مخيم جباليا شمال غزة

تدمير 12 منزل كلي وانتشال عشرات الشهداء والإصابات في استهداف مربع سكني خلف نادي خدمات جباليا . pic.twitter.com/y0ZHgSi4g3 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 13, 2023

ووفقاً لمصادر محلية، فقد استشهد 6 مواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا لعائلة السواركة بجانب مدرسة الفاخورة وسط جباليا.

وأشارت المصادر إلى وصول الشهداء والإصابات إلى المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلن المكتب الحكومي في القطاع، في بيان الإثنين، أن 11 ألفا و240 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وبين الشهداء 4630 طفلا و3130 امرأة، وفق المصدر نفسه. وأحصيت إصابة 29 ألفا آخرين.

وأكدت وزارة الصحة أن شوارع شمال القطاع تضيق بعشرات الجثث، ويستحيل إحصاؤها لأن الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة التي تحاول الاقتراب منها.

وأضاف البيان: “بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 21 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 51 صحفيا”.

وذكر أن “عدد الإصابات بلغ 29 ألف إصابة، أكثر من 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، بينما عدد النازحين 1.500.000”.

وحول المفقودين، أشار إلى “3250 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1740 طفلا”.

وعلى صعيد المرافق الطبية، قال البيان: “خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف”.

وتابع: “بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا 71، و156 مسجدا تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس”.

(وكالات)