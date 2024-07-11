ظافر العابدين يشارك في فيلم عن فلسطين دعماً للقضية الفلسطينية 

بيروت- “القدس العربي”:

في إطار دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، كشف الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين النقاب عن مشاركته في فيلم جديد عن فلسطين يتناول حقبة زمنية مهمة من تاريخها، ويهدف إلى إيصال قصص الفلسطينيين إلى العالم الغربي.

وأعلن العابدين أنه تم تصوير الفيلم في مناطق عدة في الأردن تحت إشراف المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر وذلك على هامش مشاركته في مهرجان عمان السينمائي الدولي.

وشدد في لقاء على قناة “رؤيا” الأردنية على أهمية تناول القضية الفلسطينية في الأفلام السينمائية، عازياً الأمر بأنه “في غاية الأهمية، خصوصًا أن العالم الغربي، اكتشف أخيراً ما يجري في غزة والضفة الغربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب التعتيم على ما يجري من الإعلام الغربي”.

ورأى “أن النظرة يجب أن تتغير من هذه الناحية ويجب تسليط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل أكبر، لأن دور الفن والتوعية مهم جداً في هذا المجال”.