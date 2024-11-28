ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل في شمال غزة والمخابز تتوقف عن العمل بوسط القطاع

غزة- “القدس العربي“:

حذرت منظمات أممية، من خطورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، جراء الحرب والحصار المستمرين، واللذين أثّرا بشكل كبير على إمدادات الطعام.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن من بين 91 محاولة قامت بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر، في الفترة من 6 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم رفض 82 محاولة وعرقلة 9 محاولات أخرى.

وأشارت إلى أن ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل لحوالي 65 ألفاً إلى 75 ألف شخص يقدر أنهم ما زالوا متواجدين هناك.

وأكدت أن سكان شمال غزة، يواجهون منذ 55 يوما، ظروفا متضائلة للبقاء على الحياة، وأن مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، ممنوعة من تلقي المساعدات.

وتطرقت “الأونروا” لما أصاب السكن جراء هطول الأمطار على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وقالت: “آلاف العائلات التي نزحت من المناطق المحاصرة، تواجه الآن برد وأمطار الشتاء، دون توفر بطانيات أو فرشات أو ملاجئ تحميهم من المياه، وقالت وهي تتحدث عن المأساة: “الوضع يفوق حدود البؤس“.

إلى ذلك، فقد تطرقت “الأونروا” للأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، جراء الحرب المستمرة، والتي أثرت مع تشديد سياسة الحصار الإسرائيلي، على دخول كميات الطعام اللازمة للمواطنين.

وقالت إن مئات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال والنساء، يصطفون لساعات طويلة للحصول فقط على وجبة طعام واحدة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وشددت أنه بدون تدخل فوري، “من المتوقع أن تتفاقم أزمة نقص الغذاء الحاد، مما يزيد من تعريض حياة الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة للخطر“.

وطالبت “الأونروا” بسبب سوء الأوضاع، بوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن جميع المخابز في وسط قطاع غزة، أغلقت بسبب “الشح الحاد في الإمدادات“.

وأشار البرنامج إلى أنه بسبب الظروف الصعبة يعد الخبز حاليا “شريان حياة للكثير من الأسر في غزة وغالبا ما يكون الطعام الوحيد المتاح لهم“.

كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تدهور الوضع الغذائي في أنحاء غزة.

وقال إن ثلثي الأطفال الذين يحصلون على العلاج من سوء التغذية الحاد منذ بداية عام 2024، تم تسجيلهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأوضح أن أكثر من 3400 طفل توجهوا لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد، في الفترة بين الأول والثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وأشار إلى أنه في شمال غزة، أغلق مركز علاج سوء التغذية في مستشفى كمال عدوان، منذ بدء الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 7 أسابيع، على الرغم من الاحتياجات المتزايدة في المحافظة.