سياسة | دولي | إيران

ظريف يكشف سبب استقالته من منصبه كمساعد للرئيس الإيراني

3 - مارس - 2025

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طهران: قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إنه استقال من منصبه بناء على نصيحة من رئيس السلطة القضائية من أجل المساعدة فى تخفيف الضغوط على إدارة الرئيس مسعود بزشكيان، في أول تعليق له بعد تقديم استقالته من منصبه.

وكتب ظريف في منشور له على منصة “إكس”، في وقت مبكر صباح اليوم، يقول إنه زار رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، بدعوة من الأخير، يوم السبت الماضي، وخلال اجتماعه معه، نصحه بأنه “نظرا لظروف البلاد، يجب أن يعود إلى (التدريس في) الجامعة لتجنب المزيد من الضغوط على الإدارة” بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعرب ظريف في منشوره، عن أمله أن يتم من خلال تركه لمنصبه، تجريد أولئك الذين يعوقون تحقيق “إرادة الشعب ونجاح الإدارة” من أعذارهم.

وأكد أنه “ما زال فخورا بدعمه للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان”، وتمنى له ولغيره من “الخدم الحقيقيين للشعب كل التوفيق”.

(د ب أ)

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