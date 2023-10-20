“ظننت أنها مكان آمن”.. فلسطيني يفقد 3 أبناء بقصف جيش الاحتلال كنيسة بغزة

غز: قال الفلسطيني رامز الصوري، الجمعة، إنه فقد 3 من أطفاله في القصف الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة.

وأضاف الصوري، “انتشلت 3 من أطفالي من تحت الردم جراء قصف الكنيسة، كانوا في مكان أظنه آمن لكن إسرائيل دولة بطش تقتل وتقصف في كل مكان”.

وحمل الصوري الإدارة الأمريكية والدول الداعمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة”.

وقال “نأسف أن المجتمع الدولي صامت ولا يبالي بضياع الشعب الفلسطيني، إسرائيل ترتكب جريمة حرب تدمر وتقتل الأطفال والشيوخ والرجال”.

والجمعة أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن أضرارًا لحقت بكنيسة في غزة نتيجة قصفه موقعًا قال إنه لحركة “حماس” الفلسطينية.

وقال المكتب الإعلامي للناطق بلسان جيش الاحتلال: “استهدفت طائرات مقاتلة مقر قيادة أحد العناصر العسكرية التابعة لمنظمة حماس، ضالع في إطلاق قذائف صاروخية وقذائف هاون باتجاه أراضي دولة إسرائيل”.

وأضاف: “أُدير القتال من مقر القيادة، وشمل بنى تحتية تابعة لمنظمة حماس، حيث شنت الطائرات غارة على الهدف وفي أعقاب موجة الانفجار الناتجة عن الغارة تضرر حائط كنيسة تقع في المنطقة”.

وتابع جيش الاحتلال: “الادّعاء بشأن وقوع إصابات معروف لدينا، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث”.

وبدورها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في تصريح مكتوب، الجمعة، استشهاد أكثر من 17 فلسطينيا بقصف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة.

وقالت الكيلة: “مجزرة مستشفى المعمداني (الثلاثاء) تبعتها يوم أمس (الخميس) مجزرة في كنيسة الروم الأرثوذكس والتي خلفت أكثر من 17 شهيداً”.

ورأت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي “تثبت أنها أدارت ظهرها بالكامل للمجتمع الدولي، وأنها لا تريد ترك أي مكان آمنٍ في قطاع غزة، لا في المشافي أو دور العبادة أو المدارس التي تستخدم كملاجئ للعائلات النازحة، حيث هدمت وقصفت أكثر المستشفيات و20 مسجداً وكنيستين والعديد من المدارس”.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر شن غارات مكثفة على غزة أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

(وكالات)