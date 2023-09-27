ظهور نادر لابنة وائل كفوري في حفله.. وطليقته تعلق- (فيديو)

“القدس العربي”: ظهرت ميشيل ابنة النجم اللبناني وائل كفوري بحفل غنائي لوالدها في بيروت، حيث كانت بين الجماهير، ليتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع الفيديو التي رصدت وجود ابنة الفنان وهو يبتسم لها حين أدى أغنية “ست الكل”.

فيما علّقت أنجيلا بشارة، طليقة كفوري، على فيديو من الحفل ذاته الذي ظهرت فيه ابنتها، عبر خاصية “الستوري”، في حسابها على “إنستغرام” قائلة: “أنتِ ست الكل.. أميرتنا الجميلة.. نحبك”.

أما جمهور الفنان فقد تفاعلوا مع الفيديو المتداول، وشبّهوا الابنة ميشيل لوالدها ووصفوها بالجميلة، وآخرون وصفوها بأنها تحمل جمالا طبيعيا تمنوا أن تحافظ عليه، بحسب مجلة فوشيا.