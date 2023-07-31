عائشة بن أحمد تهاجم عيادات الحيوانات

“القدس العربي”: هاجمت الفنانة عائشة بن أحمد العيادات الطبية الخاصة بالحيوانات معلنة عن استيائها لإهمال بعض هذه العيادات بالحيوانات ومرضها، قائلة: “لازم الناس تاخد بالها كويس قبل ما تودي حيواناتها لأي عيادة”.

وكتبت عائشة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام” منشورًا قالت فيه: “لو سمحتوا حاولوا تسألوا كويس قبل ما تودوا كلابكم أو قططكم لأي عيادة.. أنا قططي عيانة أوي وبيتعالجوا وبايتين من ثلاثة أسابيع في عيادة”.

وأضافت: “ثلاثة أسابيع وكل ما يقولوا لي أنهم خفوا أرجعهم البيت.. تاني يوم اكتشف إنهم لسة عيانين وفي كل مرة أرجعهم العيادة فيكتشفوا أن عندهم مرض جديد، لغاية من يومين قالوا لي تمام وأنهم خفوا وبعدين رجعوا في كلامهم وقالوا لي لا في واحد بس اللي خف والتاني لا، فقررت أغير العيادة عشان حسيت إن قططي مش بتتحسن، وإن في استغلال مادي ونية مش كويسة لما روحت لهم منهارة وعايزة آخذ القطط فجأة قالوا لي على فكرة هما الاتنين كويسين وكنا هنقولك تمام روحي بيهم الاتنين (سبحان الله)”.

واختتمت عائشة حديثها: “خدتهم وعملت لهم أشعة وتحاليل تانية لقيت إنهم تعبانين أوي شالوا لواحد فيهم القسطرة مع إنه لسه محتاجها فركبوا له في العيادة الثانية، وحدة تانية النهاردة، انتوا متخيلين هو اتعذب قد إيه لا بياكل لا بيشرب، والتانية حرارتها 41 وحالتها خطر وبرده ما بتاکلش وما بتشربش من ثلاثة أسابيع وأنا عايشة الكابوس ده ما كنتش عايزة أكتب ولا أحكي، لحد بس لازم الناس تاخد بالها كويس أوي وتسأل كويس قبل ما تودي حيواناتها لأي عيادة”.