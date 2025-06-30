عائلات أسرى إسرائيليين: سموتريتش تخلى عن أبنائنا بحرب أبدية بغزة 

القدس: هاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الاثنين، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد دعوته للتخلي عن الوسطاء ورفضه لإبرام اتفاقيات مع حركة “حماس”، واتهمته بالتخلي عن ذويهم وإصراره على “حرب أبدية” بقطاع غزة المحاصر.

وبوقت سابق اليوم، قال سموتريتش في اجتماع لحزبه “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف: “يجب أن تنتهي هذه الحرب بالنصر فقط، دون اتفاقيات أو وسطاء، و(مع) تدمير حماس وعودة المختطفين”.

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية قوله مخاطبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “لا للحوار مع القتلة”، وفق تعبيره.

ودعا الوزير المتطرف أيضا إلى عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وجاءت تصريحاته بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها للتوصل إلى اتفاق بخصوص وقف إطلاق النار بغزة.

وأغضبت تصريحات سموتريتش عائلات الأسرى الإسرائيليين التي قالت بمنشور على منصة إكس: “إلى متى سيستمر سموتريتش في تضليل شعب إسرائيل وترويج مفاهيم خطيرة لهم؟”.

وأضافت: “ليس لدى سموتريتش أي خطة حقيقية سوى حرب أبدية، خالية من الأهداف والغايات، ولكن بثمن واضح ومؤلم – فقدان المختطفين- وثمن باهظ من أرواح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وبشأن دعواته لإعادة الاستيطان بغزة، قالت العائلات: “من جهة، يصوت سموتريتش لصالح عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، مدعيا عدم وجود عائق أمني، ومن جهة أخرى، يصوت لتوسيع نطاق القتال، مدعيا أن حماس لم تُهزم بعد”.

وأضافت: “كفى تضليلا وأوهاما حول انتصارات غامضة ومفاهيم ضائعة حول الضربة القاضية النهائية”.

وتابعت: “تخلى سموتريتش عن قضية المختطفين، لكنه لا يمثل الجمهور الذي تعلم غالبيته العظمى أن النصر الإسرائيلي الكامل لن يتحقق إلا من خلال اتفاق شامل يعيد جميع المختطفين وينهي القتال (الحرب)”.

(الأناضول)