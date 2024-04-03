عائلات أسرى إسرائيليين في غزة تقطع جلسة بالكنيست- (صور وفيديوهات) 

القدس: ردد عدد من أفراد عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، الأربعاء، هتافات قطعت جلسة عامة للكنيست في القدس الغربية.

ونشر الكنيست عبر حسابه على منصة “إكس”، مقطع فيديو لهم وهم يهتفون في الجزء المخصص للضيوف، دون وصول هتافهم إلى قاعة الكنيست نظرا لوجود ساتر زجاجي.

وصبغ المحتجون أيديهم باللون الأصغر (لم يتضح المغزى على الفور) ووضعوها على الساتر الزجاجي، وأدى احتجاجهم إلى توقف الجلسة البرلمانية.

وشوهد أفراد من أمن الكنيست وهم يجمعون المحتجين في مكان في الجزء المخصص للضيوف.

Keluarga tahanan Israel yang ditahan oleh perlawanan Palestina di Gaza menyerbu Knesset sebagai protes atas kegagalan pemerintah pendudukan Israel untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan perlawanan. pic.twitter.com/VNx6y0lpFv — мυнαммα∂ єfαиѕ уυ∂нα kolibu (@KolibuF) April 3, 2024

🇮🇱 Caos en la Knesset israelí Familiares de los rehenes en la Franja de Gaza protestan en la Knesset por no realizar un acuerdo de intercambio con la resistencia pic.twitter.com/2U39qxusXC — ViralV News Alert (@Viral_V5) April 3, 2024



ومنذ أيام، ينظم محتجون مظاهرات حاشدة قبالة مبنى الكنيست للمطالبة بتنحي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم جراء غارات عشوائية إسرائيلية.

ومرارا، اتهمت حماس نتنياهو بالتعنت في المفاوضات غير المباشرة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، وبعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق.

وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو (74 عاما) يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة، وفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وخاصة القضاء على حماس وإعادة الأسرى.

ويرفض نتنياهو، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني “شلّ الدولة وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصلقوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)