عائلات أسرى إسرائيليين لديرمر: الإفراج عن ذوينا بغزة أو الاستقالة

القدس: طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الجمعة، رئيس وفد بلادهم المفاوض، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بالعمل على إطلاق سراح ذويهم أو تقديم استقالته.

واعتبرت العائلات أن وجود ديرمر على رأس الوفد المفاوض أدى إلى عرقلة صفقة التبادل، بدلا من الدفع باتجاه إتمامها.

جاء ذلك عقب تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، اليوم، أفاد بأن “تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على رأس الوفد المفاوض أسهم في عرقلة التقدم بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى”.

ونقلت الشبكة عن مصدر مشارك في المفاوضات (لم تسمّه) قوله إن “تواصل ديرمر مع وسطاء من مصر وقطر، اللتين تربطهما علاقات مباشرة مع حماس، أصبح أقل مما كان عليه قبل تعيينه”.

وتعقيبًا على ذلك، قالت عائلات الأسرى، في بيان، إن “التقرير الأخير لشبكة سي إن إن يؤكد ما كنا نحذّر منه، حيث إن الوعود بأن تعيين ديرمر سيؤدي إلى انفراجة في المفاوضات لم تتحقق، بل حدث العكس تماما”.

وتابع البيان: “نوجّه نداء واضحا إلى الوزير ديرمر: إما الإفراج عن 59 أسيرا، أو الاستقالة”.

وأضاف: “إن لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب، فقد آن الأوان أن تتنحى”.

وختمت العائلات بالقول: “لقد نفد الوقت، حرية الأسرى هي حريتنا”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، عيّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ديرمر، رئيسا للوفد المفاوض، بعد أن استبعد كلا من رئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الموساد ديفيد برنياع.

(الأناضول)