سياسة | دولي

عائلات أسرى إسرائيل في غزة: تصعيد القتال سيقتلهم

منذ 25 دقيقة

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القدس: قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، السبت، إن تصعيد القتال في القطاع لن يؤدي إلى مقتل ذويهم فحسب، “بل إلى محو جثث القتلى” منهم أيضا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك نظمته عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، بثته قناة “12” العبرية الخاصة.

وقال قريب أحد الأسرى خلال المؤتمر: “تصعيد القتال لن يقتل المحتجزين فقط، بل سيمحو أيضا جثامين القتلى”.

وأضاف أن “الحرب التي يدعي (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو أنها حرب سلام، هي حرب قتل المحتجزين، ويجب علينا الوقوف ضدها”.

فيما ذكر قريب آخر لأحد الأسرى، أن “استدعاء جنود الاحتياط بهدف توسيع العملية العسكرية في غزة، لن ينتج عنها سوى موت المختطفين”.

(الأناضول)

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