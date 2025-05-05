عائلات إسرائيلية تتهم الحكومة بالتخلي عن أسراها بغية احتلال غزة

القدس: قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت من خلال قرارها توسيع الإبادة بقطاع غزة بأنها تخلت عن الأسرى واختارت احتلال الأراضي بدلا من إعادتهم.

وفي وقت سابق اليوم صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” بالإجماع على خطة لتوسيع الحرب على قطاع غزة بما يشمل احتلاله والبقاء فيه.

وتعليقا على ذلك، قالت العائلات في بيان إن الخطة التي أقرتها الحكومة تستحق اسم “خطة سموتريتش – نتنياهو للتخلي عن الرهائن”.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أثار غضب عائلات الأسرى بتصريح في 21 أبريل/ نيسان الماضي، قال فيه إن استعادة الأسرى “ليست الهدف الأكثر أهمية”.

وأضافت العائلات، في بيان: “اعترفت الحكومة صباح اليوم بأنها تختار الأراضي بدلاً من الأسرى، ضد إرادة أكثر من 70 بالمئة من الشعب”.

وتابعت: “سوف يظل هذا الاختيار بمثابة صرخة للأجيال القادمة”.

وكانت استطلاعات للرأي في إسرائيل أشارت إلى أن نحو 70 بالمئة يؤيدون اتفاقا شاملا لإعادة الأسرى مقابل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه.

(الأناضول)