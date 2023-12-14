عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو حكومة نتنياهو لاستئناف المفاوضات مع حماس

القدس: دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى استئناف المفاوضات بشأنهم مع حركة حماس، بحسب هيئة البث الحكومية، الخميس.

وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن مكتب نتنياهو استدعاء فريق جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) من العاصمة القطرية الدوحة؛ إثر تعثر مفاوضات غير مباشرة بشأن الأسرى.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل ضمن هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر الجاري، وتضمنت أيضا وقفا مؤقتا للقتال وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن “منتدى (تجمع) عائلات إعادة المخطوفين من غزة طالب بإيضاحات فورية من رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، عن سبب إرجاء زيارة رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى قطر لبحث صفقة تبادل جديدة”.

وأضافت أن “المنتدى دعا صناع القرار إلى حلحلة الجمود الذي يعتري المفاوضات”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن إمكانية استئناف المفاوضات، ولكنها لم تستأنف بعد.

ومساء الأربعاء، ذكرت القناة “13” العبرية أن نتنياهو رفض توجه مسؤولين إسرائيليين إلى قطر؛ إذ يفضل بعض المسؤولين الاستماع أولا إلى عرض من حماس بشأن تبادل الأسرى.

وتقول حماس إنها تريد تبادل الأسرى الإسرائيليين في غزة مع جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهم أكثر من 7800.

وأسرت حماس في السابع من أكتوبر قرابة 239 إسرائيليا، وبادلت العشرات منهم بأسرى فلسطينيين خلال الهدنة الإنسانية.

(الأناضول)