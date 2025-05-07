عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب حكومة نتنياهو بكشف عدد الأحياء منهم

القدس: طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو بتوضيح بشأن عدد الأحياء منهم، عقب تصريحات أمريكية قالت إن عددهم 21 فقط بدلا من 24.

وجاء الطلب بعد تصريحات صحافية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، قال فيها إن 21 من أصل 59 من الأسرى الإسرائيليين في غزة “ما زالوا على قيد الحياة”.

وقالت العائلات في منشور على منصة “إكس”: “في أعقاب تصريحات لرئيس الولايات المتحدة بشأن عدد الرهائن الأحياء الذين لا يزالون محتجزين، يبلغ عدد المختطفين الأحياء المعروفين لدى الأهالي، والذين أبلغتهم المصادر الرسمية، 24 مختطفاً”.

وأضافت: “نطالب مرة أخرى الحكومة الإسرائيلية -إذا كانت هناك معلومات جديدة تم إخفاؤها عنا- أن تمررها إلينا على الفور”.

وجددت العائلات مطالبتها نتنياهو بـ”وقف الحرب حتى عودة آخر مختطف”، قائلة إن “هذه هي المهمة الوطنية الأكثر إلحاحاً وأهمية”.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء: “في أعقاب تصريحات ترامب، سارع منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء غال هيرش، إلى الرد بقوله: “تحتجز منظمة حماس حاليا 59 رهينة. وهناك 24 منهم على قائمة المختطفين الأحياء، و35 منهم على قائمة القتلى المختطفين الذين تم تحديد وفاتهم رسميا”.

وأوضح أن “54 من المختطفين إسرائيليون، و5 منهم أجانب”.

وتطالب العائلات منذ أشهر الحكومة بعقد اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى بمقابل وقف الحرب.

وأبدت “حماس” استعدادها لاتفاق شامل تطلق بموجبه جميع الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ولكن إسرائيل عارضت ذلك.

(الأناضول)