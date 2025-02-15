عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لنتنياهو بعرقلة الاتفاق مع حماس

القدس: أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، السبت، أنهم لن يسمحوا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وشددت على أن أي تعطيل لهذه المرحلة سيكون ناتجًا عن مصالح نتنياهو السياسية والشخصية.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي نظمته عائلات الأسرى أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وخلال المؤتمر، قال أحد أقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة: “لن نسمح لنتنياهو بعرقلة إتمام المرحلة الثانية من الصفقة (اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حماس) بسبب حساباته السياسية والشخصية، يجب ألا تكون حياة الأسرى رهينة لمصالح الحكومة”.

وأضاف: “نطالب الحكومة فورًا بإرسال وفد التفاوض، ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لإتمام المرحلة الثانية من الصفقة دون مماطلة أو تأخير”.

وشدد على أن “العودة إلى الحرب في غزة ليست مبررة، ولا يمكن استخدامها كذريعة لإفشال الصفقة”، في إشارة إلى التصعيد الذي يطالب به بعض الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية.

من جهته، قال قريب آخر لأحد الأسرى الإسرائيليين في غزة: “الوزراء المتطرفون في الحكومة يحاولون عرقلة تنفيذ الاتفاق، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش”، في إشارة إلى موقف الأخير الذي يعارض استكمال الصفقة ويدعو إلى استئناف العمليات العسكرية في غزة.

ودعت العائلات خلال المؤتمر جميع الإسرائيليين إلى “المشاركة في المظاهرات المؤيدة لتنفيذ كافة مراحل صفقة التبادل، للضغط على الحكومة لمنع أي محاولة لتجميد أو إفشال الاتفاق”.

وفي ظل تصاعد الجدل حول مستقبل الاتفاق، يعقد نتنياهو جلسة أمنية مساء السبت، وذلك بعد انتهاء المهلة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والتي دعت إلى استئناف إطلاق النار في غزة إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن ترامب أن إدارته ستلتزم بأي قرار تتخذه تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد أن قامت حركة حماس بالإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينهم مواطن أمريكي.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إنه “سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد في الساعة 12:00 من ظهر اليوم للإفراج عن جميع السجناء”.

والاثنين قال ترامب: “يجب إلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى في غزة بحلول الساعة 12:00 ظهرًا يوم السبت، وإذا لم يتم ذلك فلتفتح أبواب الجحيم”.

وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، سلمت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي السبت، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والروسية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو اتفاق يشمل ثلاث مراحل، تستمر كل منها 42 يومًا. ووفقًا لبنود الاتفاق، فإن كل مرحلة يتم التفاوض عليها بشكل منفصل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، بوساطة كل من مصر وقطر، وبدعم من الولايات المتحدة.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود لا تزال جثثهم تحت الأنقاض.

(الأناضول)