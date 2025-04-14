عائلات الأسرى تطالب نتنياهو بوقف الحرب لإعادة الأسرى دفعة واحدة

القدس: طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الاثنين، بوقف الحرب لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة فورا.

وبذلك ترد عائلات الأسرى على تسريبات إعلامية بأن نتنياهو يتجه نحو اتفاق جزئي قد يشمل إطلاق 10 أسرى إسرائيليين فقط من أصل 59، يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.

وحذرت العائلات في بيان، من أن “الإطلاق الجزئي للأسرى يشكل مفهوما خطيرا، ويهدر وقتا ثمينا، ويعرض جميع الرهائن للخطر”.

وتابعت: “يواصل كبار المسؤولين الحكوميين الحديث عن زيادة الضغوط العسكرية من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن”.

واستدركت: “بينما في الواقع المفاوضات متوقفة، والرهائن في خطر الموت”.

ومضت قائلة: “نطالب باختيار الحل الواضح والممكن والمناسب وهو: وقف الحرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة وبشكل فوري”.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة الكثير منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

(الأناضول)