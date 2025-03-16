عائلات السوريين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية تطالب بضرورة البحث عنهم

درعا- سوريا: تجمع أفراد عائلات السوريين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد طوال 14 عاما، في مدينة درعا، اليوم الأحد، لحث الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها حديثا على عدم التخلي عن جهود البحث عنهم.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة في عام 2021 فإن أكثر من 130 ألف سوري قد اختطفوا واختفوا خلال الحرب، وتم احتجاز العديد منهم من جانب شبكة وكالات الاستخبارات التابعة للرئيس السابق بشار الأسد، وكذلك من جانب مقاتلي المعارضة وتنظيم “الدولة”.

وتقول منظمة الحملة السورية، وهي مجموعة دعوة مناصرة، إن نحو 112 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

(وكالات)