سياسة | عربي | فلسطين

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تدعو إلى “مسيرة ضخمة” من غزة للقدس لمدة 4 أيام

26 - فبراير - 2024

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تل أبيب: أعلن المقر الرئيسي لعائلات المحتجزين الاسرائيليين، أن العائلات تدعو المواطنين إلى تنظيم “مسيرة ضخمة”، تنطلق من حدود غزة بعد غد الأربعاء، وصولا إلى القدس، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الاثنين، بأن المسيرة تأتي في الوقت الذي تتفاوض فيه إسرائيل على اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من موقف سيارات كيبوتس “رعيم” في جنوب إسرائيل، وأن تمر عبر سديروت، حيث ستقيم عائلات المحتجزين مراسم بالقرب من مركز الشرطة في المدينة، ثم ستستمر في السير إلى “كريات جات” و”بيت جوفرين” و”بيت شيمش”، حتى تصل إلى القدس يوم السبت.

وأوضح مقر عائلات المحتجزين أن “عودة الرهائن هي المهمة الوطنية لشعب إسرائيل بأكمله”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 26, 2024 الساعة 4:41 م

    ويا ليتها تكون المسيرة القاصمة لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸🤕☝️🚀🐕🚀🐕🚀

    رد

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