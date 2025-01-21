عائلات المحتجزين الإسرائيليين قلقة من نوايا نتنياهو

الناصرة – «القدس العربي»: بادر عدد من ذوي المحتجزين الإسرائيليين لـ «تفجير» اجتماع لجنة الدستور داخل الكنيست خلال تداولها اختيار قاض للمحكمة العليا، وذلك احتجاجا على عدم استعادتهم دفعة واحدة.

وقبل أيام عادت ثلاث من المحتجزات الإسرائيليات (إيملي، ودورون ورومي) من أسر «حماس» في صحة جيدة جسديا ونفسياً، وفق تقارير إعلامية عبرية، بعكس الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تم جرهن من شعورهن وعوملن معاملة قاسية غير إنسانية، وفق شهادة الأسيرة المحررة خالدة جرار.

وإلى جانب الفرحة العارمة في إسرائيل بعودة النساء الثلاث، تسود مشاعر من القلق والخوف على الدفعة الثانية من الصفقة في ظل استمرار التشكيك بنوايا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حيالها، وبتوجهاته الكيدية في تجديد الحرب، طمعاً بالإفلات من المحاسبة الداخلية والبقاء في الحكم والتاريخ.

وفي تصريحات إعلامية، عبر ذوو بقية المخطوفين عن مشاعرهم المختلطة بالقول إنهم عاشوا لحظات من التجلي والسعادة، ولكنهم سرعان ما عادوا إلى «وجع عد الأيام» حيث ما زال العشرات داخل أنفاق غزة.

وفي هذا المضمار، قالت شقيقة دورون، إن عودة الإسرائيليات الثلاث بعد 470 يوماً من الأسر «هز وجدان الجميع»، ولا سيما عائلات المحتجزين ممن تحولوا إلى عائلة واحدة منذ 15 شهرا.

وتابعت: «في المقابل، وإلى جانب الحالة الانفعالية السعيدة، هناك عشرات العائلات ممن لم تعانق أعزاءها، وترتجف خوفاً على مصيرهم، وتنتظر لحظة اللقاء بهم مجدداً، وسط خوف كبير من عدم وصول الصفقة للمرحلة الثانية، وهذا يتطلب من الكل استيعاب واحتضان هذه العائلات المنكوبة، علاوة على منح الرهائن العائدين فرصة للاستشفاء والراحة دون إزعاج».

يشار إلى أن عدداً من أقارب المحتجزين الإسرائيليين شارك في احتفالية تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدعوة منه، وأملا بـ «إبقاء الموضوع مطروحاً على أجندته»، خصوصاً أن هناك شكوكاً متزايدة بأن ائتلاف نتنياهو سيحاول التهرب من المراحل التالية من الصفقة، وفق ما أكده أحد الإسرائيليين من واشنطن للقناة 12 العبرية. وبعد الإفراج عن الإسرائيليات الثلاث بدأت الاستعدادات في إسرائيل لاستقبال أربعة آخرين يوم السبت المقبل طبقا للاتفاق، وسط توتر متزايد نظرا لعدم معرفة من بقي على قيد الحياة من الرهائن في غزة.