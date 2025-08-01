عائلات بريطانية: إطلاق سراح الرهائن ليس عاملا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية

لندن: قالت عائلات رهائن بريطانيين محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة إنه تم إبلاغهم أن إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين “لن يلعب دورا” في خطط المملكة المتحدة للاعتراف بفلسطين، وحثوا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على تغيير المسار.

وأعلن ستارمر قبل أيام أن المملكة المتحدة ستتخذ خطوة الاعتراف بفلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل ما لم تلبّ إسرائيل شروطا معينة.

والتقى أفراد من أربع عائلات بريطانية مع مسؤولين بوزارة الخارجية مساء الخميس سعيا للحصول على توضيح حول ما إذا كان سيتم وضع شروط لحماس أيضا، حسبما قال محاموهم في بيان.

وتابع المحامون “ومع ذلك، كان من الواضح من اجتماع الليلة الماضية أن سياسة الحكومة البريطانية لن تساعد الرهائن، بل قد تؤذيهم”، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة ستمتنع عن الاعتراف بفلسطين فقط إذا سمحت إسرائيل بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، وتوقفت عن ضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ووافقت على وقف إطلاق النار وشاركت في عملية سلام طويلة الأجل خلال الشهرين المقبلين.

(د ب أ)