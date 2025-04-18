عائلات معتقلي “التآمر” بتونس يعتصمون أمام المحكمة.. وهيئة الدفاع تتحدث عن “مهزلة قضائية”- (فيديو)

تونس- “القدس العربي”: نظمت عائلات معتقلي قضية التآمر على أمن الدولة في تونس، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية التي يُنتظر أن تصدر خلال ساعات أحكاما قضائية بحق حوالي أربعين شخصية سياسية وحقوقية فضلا عن نشطاء ورجال أعمال.

ودعت جبهة الخلاص الوطني بقية أطياف المعارضة والمجتمع المدني إلى الالتحاق بعائلات المعتقلين بعد ما وصفته بـ”المهزلة التي شهدتها المحكمة اليوم، والتي ينتظر أن تصدر أحكاما جائرة بحق المعتقلين”.

وعقدت هيئة الدفاع ندوة صحافية، تابعتها “القدس العربي”، أمام عمادة المحامين في العاصمة، عبرت فيها عن رفضها لجلسة المحاكمة التي عُقدت الجمعة.

وقال عضو الهيئة المحامي سمير ديلو: “ثلاثون ثانية هي المدّة التي استغرقها رئيس الدائرة الخامسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لتلاوة بضعة أسطر من قرار دائرة الاتهام في قضية التآمر، قبل أن يعلن – وسط احتجاجات عارمة للمحامين الحاضرين – عن حجز الملفّ للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة، دون استجوابات أو مرافعات أو أعذار أو حتى تلاوة قرار دائرة الاتهام بالكامل”.

وقالت المحامية منية إبراهيم: “ملف التآمر بدأ بجملة وانتهى بمحاكمة في ثلاثين ثانية، تلا فيها القاضي ما تيسر من تقرير ختم البحث ورفع الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم”.

وقال المحامي أحمد صواب: “هيئة المحكمة لم تقبل منا أي مرافعات. كما أن تقارب تواريخ الجلسات هو دليل على الانحراف بالسلطة القضائية. وهناك أيضا غياب للأدلة التي تدين المتهمين. هذه مهزلة قضائية”.

وقالت المحامية هيفاء الشابي “طلبنا سحب نيابتنا للمتهمين كي لا نتورط في حكم ظالم وجاهز”، مضيفة: “المحاماة عاشت اليوم حالة اغتصاب، ولا نريد أن يتلوث اسمنا في محاكمة ظالمة”.

وكان القضاء التونسي استأنف الجمعة جلسات قضية التآمر على أمن الدولة، حيث تظاهر عشرات السياسيين والحقوقيين للمطالبة بمحاكمة عادلة للمعتقلين، في وقت نددت فيه نقابة الصحافيين بضرب الرقابة الشعبية على القرارات القضائية عقب منع إعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني من متابعة الجلسة.