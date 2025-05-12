عائلة ألكسندر تقول إنه سيسافر إلى قطر للقاء ترامب

القدس: قالت عائلة الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية إيدان ألكسندر إنه سيسافر إلى قطر للقاء الرئيس دونالد ترامب هناك، بعد الإفراج عنه من قطاع غزة، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية.

وأعلنت حركة “حماس” إنها تعتزم إطلاق ألكسندر من غزة، اليوم الاثنين، في خطوة وصفها ترامب بأنها “أنباء عظيمة”.

ويصل ترامب، الثلاثاء، إلى السعودية في مستهل جولة بالمنطقة تقوده لاحقا إلى قطر ثم إلى الإمارات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المبعوث الرئاسي الأمريكي آدم بوهلر وصل، الاثنين، إلى إسرائيل برفقة والدي ألكسندر استعدادا لاستقباله عقب الإفراج المرتقب عنه.

(الأناضول)