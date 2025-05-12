سياسة | دولي

عائلة ألكسندر تقول إنه سيسافر إلى قطر للقاء ترامب

12 - مايو - 2025

حجم الخط
1

القدس: قالت عائلة الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية إيدان ألكسندر إنه سيسافر إلى قطر للقاء الرئيس دونالد ترامب هناك، بعد الإفراج عنه من قطاع غزة، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية.

وأعلنت حركة “حماس” إنها تعتزم إطلاق ألكسندر من غزة، اليوم الاثنين، في خطوة وصفها ترامب بأنها “أنباء عظيمة”.

ويصل ترامب، الثلاثاء، إلى السعودية في مستهل جولة بالمنطقة تقوده لاحقا إلى قطر ثم إلى الإمارات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المبعوث الرئاسي الأمريكي آدم بوهلر وصل، الاثنين، إلى إسرائيل برفقة والدي ألكسندر استعدادا لاستقباله عقب الإفراج المرتقب عنه.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 12, 2025 الساعة 5:53 م

    يا للعار يا للعار ماذا يحدث في هذا الزمن البئيس جدا جدا فرد واحد صهيو أمريكي يعامل كاسطورة وفي الجهة المقابلة أطفال ونساء غزة يموتون جوعا وعطشا ومرضا وقصفا ولا أحد يبالي ✌️🇵🇸😓☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

ترامب ينشر مشاهد استقباله لجندي إسرائيلي أفرجت عنه حماس من غزة- (فيديو)
4 - يوليو - 2025
قيادي في “حماس” لـ”سي إن إن”: قدمنا مقترحًا لوقف إطلاق النار لكننا “تلقينا صدمة”
30 - مايو - 2025
تسريبات من واشنطن: العلاقة تزداد توتراً بين ترامب ونتنياهو.. وألكسندر وأمه “في مرمى اليمين”
16 - مايو - 2025
واشنطن بوست: ترامب همّش نتنياهو في رحلته للشرق الأوسط.. لكنه لم يفعل شيئاً لتخفيف معاناة غزة
16 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية