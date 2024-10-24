عائلة الزعيم الكردي أوجلان تعلن زيارته في سجنه التركي للمرة الأولى منذ 43 شهراً

في وقفة احتجاجية أمام المجلس الأوروبي في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، في 13 فبراير/شباط 2024- ا ف ب

إسطنبول: تلقى الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، المحتجز في الحبس الانفرادي في تركيا منذ عام 1999، أول زيارة “منذ 43 شهراً”، الأربعاء، حسبما أفاد ابن أخيه، الخميس.

وكتب عمر أوجلان، النائب في حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، على منصة إكس: “آخر لقاء مباشر لنا مع عبدالله أوجلان كان في الثالث من آذار/مارس 2020. وكعائلة، التقينا بأوجلان، بعد سنوات، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2024”.

Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi.

Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik.

Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz. — Ömer ÖCALAN (@omerrocalan) October 24, 2024

وقُتل خمسة أشخاص وأُصيب 22 آخرون بجروح، الأربعاء، في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة، وحمّلت الحكومة مسؤوليته لـ “حزب العمال الكردستاني”. وما لبثت تركيا أن أعلنت قصف مواقع تابعة للحزب في كل من العراق وسوريا بعد الهجوم.

ووقع الهجوم بينما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بريكس في قازان في روسيا.

وطالب عمر أوجلان بـ “استمرار الزيارات العائلية الروتينية، وهي حق قانوني، مهما كانت الظروف”.

ولم يتمكن محامو أوجلان من زيارته منذ آب/أغسطس 2019.

(أ ف ب)