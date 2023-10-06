عائلة بن لادن تدخل سباق الخيول في بريطانيا

لندن- “القدس العربي”: كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن دخول محمد صالح بن لادن، أحد أقارب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي قتل في عملية أمريكية في باكستان في 2011، عالم سباق الخيل البريطاني عن طريق شراء عشرة خيول بـ2.7 مليون جنيه إسترليني.

واشترى الرجل البالغ من العمر 41 عاما، وهو ابن بكر بن لادن الأخ غير الشقيق لأسامة، الخيول في مبيعات “نيوماركت” السنوية.

رجل الأعمال الثري هو رئيس مجلس إدارة شركة إنشاءات مقرها في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يتم تدريب خيوله الجديدة، في بريطانيا، لكن حسام السعدي، المتحدث باسم محمد بن لادن، قال إنه لم يقرر بعد تعيين مدرب بعد.

وقال السعدي، وهو أحد مدراء شركة “الصالحية” المملوكة لمحمد بن لادن، لصحيفة “راسينغ بوست” المتخصصة: “نحن كبار في تربية الخيول العربية، ولكننا لم نكن في مجال تربية الخيول الأصيلة من قبل”.

وأضاف “لقد استثمرنا في الكثير من الأعمال التجارية في المملكة المتحدة ونشارك في العديد من المجالات في المملكة المتحدة، لذلك فكرنا لماذا لا نشارك في السباقات البريطانية أيضًا ودعونا نرى ما يمكننا القيام به”.

وأكد “إنه مشروع طويل الأمد. وما نقوم به مستوحى من مشروع غودمونت ـ الذي أنشأه الأمير السعودي الراحل خالد بن عبد الله ـ وهم سعوديون، وأعتقد أنهم بدأوا بعشرة مهور وتطوروا إلى ما هم عليه الآن”.