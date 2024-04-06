عائلة غزية فقدت منزلها تحول مظلة مساعدات إلى خيمة

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر، يفتقد الكثير من الفلسطينيين إلى مكان يؤويهم. حولت عائلة غزية مظلة أسقطت مواد إغاثية، إلى خيمة خاصة بها، بعد أن دُمر منزلها بالقرب من مستشفى الشفاء في القصف الإسرائيلي.

View this post on Instagram A post shared by Anadolu العربية (@aa_arabic)