عائلة غزية فقدت منزلها تحول مظلة مساعدات إلى خيمة

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مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر، يفتقد الكثير من الفلسطينيين إلى مكان يؤويهم. حولت عائلة غزية مظلة أسقطت مواد إغاثية، إلى خيمة خاصة بها، بعد أن دُمر منزلها بالقرب من مستشفى الشفاء في القصف الإسرائيلي.
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث في هذا الزمن البئيس لشعب غزة العزة و الصمود هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم قادم يا عصابة الشر الصهيونية الأمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث في هذا الزمن البئيس لشعب غزة العزة و الصمود هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم قادم يا عصابة الشر الصهيونية الأمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸