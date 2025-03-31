عائلة فلسطينية: “حماس” قتلت شاباً من غزة بعد مشاركته في مظاهرات مناهضة للحرب- (فيديو)

مظاهرة مناهضة لـ "حماس" تطالب بإنهاء الحرب. بيت لاهيا شمال القطاع. 26 أبريل 2025. ا ف ب

غزة/ تل أبيب: أعلنت عائلة فلسطينية من غزة، الأحد، أن مسلحين من حركة “حماس” في غزة قتلوا شاباً من العائلة يبلغ من العمر 22 عاماً، لمشاركته في المظاهرات ضد الحركة، في حين توعدت إسرائيل بتكثيف هجماتها على القطاع الساحلي الذي مزقته الحرب.

ونقلت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة عن أقارب الشاب قولهم إن عناصر من حركة “حماس” اختطفوه وعذبوه حتى الموت.

وشارك مئات الأشخاص في احتجاجات بقطاع غزة، خلال الأيام الأخيرة، للمطالبة بإنهاء الحرب مع إسرائيل، وإنهاء حكم “حماس” في القطاع المحاصر.

الشهيد #عدي_الربعي ، عمره 22 عام من قطاع غزة قام 30 جبانًا من #كتائب_القسام باختطافهه، وعذبوه بأبشع الطرق لأربع ساعات متواصلة، فقط لأنه رفض الصمت على ظلم #حماس ، و لأنه لم يركع لهم.

وعندما انتهوا من جريمتهم، لم يكتفوا، بل جروه بحبل من رقبته حتى باب منزله، وألقوه أمام أهله… pic.twitter.com/TCPyIUrpNA — محمد الغامدي (@msgalghamdi) March 30, 2025

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أنه تم ترك جثمان الشاب أمام منزل عائلته.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مقاطع مصورة لجنازة الشاب، أمس السبت، أظهرت عشرات المشاركين وهم يهتفون: “حماس برا برا”.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير أن “حماس” هددت المشاركين في الاحتجاجات.

ووصف السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، المتظاهر الشاب بأنه “شاب شجاع”.

(د ب أ)