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عائلة فلسطينية: “حماس” قتلت شاباً من غزة بعد مشاركته في مظاهرات مناهضة للحرب- (فيديو)

31 - مارس - 2025

مظاهرة مناهضة لـ "حماس" تطالب بإنهاء الحرب. بيت لاهيا شمال القطاع. 26 أبريل 2025. ا ف ب

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غزة/ تل أبيب: أعلنت عائلة فلسطينية من غزة، الأحد، أن مسلحين من حركة “حماس” في غزة قتلوا شاباً من العائلة يبلغ من العمر 22 عاماً، لمشاركته في المظاهرات ضد الحركة، في حين توعدت إسرائيل بتكثيف هجماتها على القطاع الساحلي الذي مزقته الحرب.

ونقلت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة عن أقارب الشاب قولهم إن عناصر من حركة “حماس” اختطفوه وعذبوه حتى الموت.

وشارك مئات الأشخاص في احتجاجات بقطاع غزة، خلال الأيام الأخيرة، للمطالبة بإنهاء الحرب مع إسرائيل، وإنهاء حكم “حماس” في القطاع المحاصر.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أنه تم ترك جثمان الشاب أمام منزل عائلته.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مقاطع مصورة لجنازة الشاب، أمس السبت، أظهرت عشرات المشاركين وهم يهتفون: “حماس برا برا”.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير أن “حماس” هددت المشاركين في الاحتجاجات.

ووصف السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، المتظاهر الشاب بأنه “شاب شجاع”.

(د ب أ)

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  1. يقول أسامة كلّيًَة سوريا/ألمانيا:
    مارس 31, 2025 الساعة 10:22 ص

    جريمة كبيرة وهل ينقصه الشعب الفلسطيني هكذا جرائم! ألا بمفيه حرب الإبادة التي يقوم بها الإحتلال الصهيوني الفاشي. ياترى من فعل هذه الجريمة الشنيعة.

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  2. يقول AR:
    مارس 31, 2025 الساعة 11:26 ص

    المضحك سفير ألمانيا…..لم تجذبه شجاعة السنوار او شجاعة من يمشي للموت بثقة…..ولم ينتبه لنذالة وجبن الجيش الاسرائيلي يبكي كالأطفال لا يريد ان يرجع للخدمة . كل هذا لم يستوقفه

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