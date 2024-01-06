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عائلة فلسطينية نازحة في غزة تودع أحد أبنائها بعد استشهاده جراء غارة إسرائيلية- (فيديو)

6 - يناير - 2024

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غزة: ودعت إحدى العائلات النازحة، الجمعة، بمركز للإيواء في مخيم جباليا، ابنها الذي استشهد في قصف إسرائيلي.

 

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 8:29 ص

    لا إله إلا الله محمد رسول الله والشهيد الفلسطيني حبيب الله والله ينتقم من البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ينتقم من عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🐒

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 8:30 ص

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا الظلم العظيم الذي يقع لشعب فلسطين في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة تحت أنظار وصمت مخزي مذل لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان 🇵🇸✌️🚀

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