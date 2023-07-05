عائلة نائل ترفع شكوى بـ“الاحتيال” ضد جان مسيحة والأخير يغلق صندوقه لدعم عائلة الشرطي القاتل

باريس- “القدس العربي”:

تقدمت عائلة نائل (17 عاماً) الذي قُتل على يد شرطي النار في ضاحية “نانتير” الباريسية، بشكوى ضد السياسي اليميني المتطرف، الفرنسي- المصري، جان مسيحة، بتهمة “احتيال جماعي منظم”، وفق ما أورد شبكة RMC الفرنسية، وذلك على خلفية إطلاق هذا الأخير لصندوق إعانة مشترك على الإنترنت، من أجل دعم عائلة الشرطي الذي أطلق النار الأسبوع الماضي على المراهق الراحل، الأمر الذي أشعل موجة غضب وأعمال عنف وشغب وتخريب في البلاد.

ياسين بوزرو، محامي والدة نائل، اعتبر أن جان مسيحة استخدم “مناورات احتيالية”، لا سيما “الاستخدام غير القانوني لسجل نائل الجنائي لتجريمه وخلق حركة دعم للشرطي الذي قتله”، وذلك “لخداع الناس وتشجعيهم” على التبرع بالأموال عبر الصندوق المشترك الذي “يفترض أنه لدعم عائلة الشرطي”، توضح شبكة RMC الفرنسية.

INFO RMC. Cagnotte: la famille de Nahel dépose plainte contre Jean Messiha pour escroquerie en bande organiséehttps://t.co/lVUIvpBOaV — RMC (@RMCInfo) July 4, 2023

ويضيف محامي عائلة نائل، متحدثاً عن السياسي اليمني المتطرف جان مسيحة، أن الأخير “قدم نائل علانية وزوراً على أنه مجرم”، “واستخدم صورة لتدخل الشرطة دون إذن”.

يستهدف المحامي ثلاث جرائم: الاحتيال المنظم، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون يورو، واختلاس ملفات الشرطة والتي يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات 300 ألف يورو كغرامة، وإخفاء جريمة جنائية محتملة، والذي يعاقب عليه بالسّجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 375 ألف يورو.

ورداً على الشكوى ضده التي أعلن عنها محامي عائلة المراهق نائل، أعلن جان مسيحة على حسابه في تويتر، أنه سيقدم شكوى مضادة “باستغلال فاضح وافتراء وتشهير تواصلي”.

إغلاق صندوق دعم عائلة الشرطي بعد جمع 1,6 مليون

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان جان مسيحة، المقرب من إريك زمور على حسابه في تويتر، عن إغلاق صندوق الإعانة المشترك الإلكتروني، المثير للجدل، الذي أطلق على موقع Gofundme بهدف “دعم عائلة الشرطي قاتل نائل”، وذلك اعتباراً من منتصف ليلة الثلاثاء.

🚨🇫🇷 FLASH | La cagnotte qui avait été lancée par Jean Messiha pour la famille du policier ayant tué #Nahel a été clôturée. 👉 1.636.220 euros ont été récoltés. pic.twitter.com/05ILitz6wp — Cerfia (@CerfiaFR) July 4, 2023

إغلاق الصندوق يأتي بعد وصل عدد المتبرعين فيه إلى أكثر من 72 ألف متبرع، وجمع أكثر 1,6 مليون يورو، وذلك رغم الانتقادات العديدة التي وُجهت إليه، بما في ذلك انتشار وسم #CagnotteDeLaHonte (صندوق العار) على تويتر؛ في حين كما أطلقت مجموعة من الجمعيات والمواطنين عريضة إلكترونية لإلغاء الصندوق حازت على أكثر من 40 ألف توقيع مساء الثلاثاء.

ويؤكد جان مسيحة أن الأموال التي جمعها سيتم التبرع بها لعائلة الشرطي الذي أطلق النار على نائل، ووجهت إليه تهمة “لقتل العمد” مع وضعه في الحبس الاحتياطي. لكن المستفيد المذكور هذا يبقى مجهول الهوية، يوضح محامي عائلة الراحل نائل.

وأكد موقع Gofundme على أن كل شيء كان ‘‘متوافقا’’ مع قواعده، بحكم أن التبرعات ‘‘ستدفع مباشرة للأسرة المعنية’’.